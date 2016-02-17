"تراس" لدول الغرب: اتركوا الأوهام "بوتين" قد يطيل أزمة أوكرانيا لأشهر ليتحدانا

لفتت إلى عدم وجود دلائل على انسحاب روسيا من حدود كييف

ذكرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يطيل أمد أزمة أوكرانيا لشهور، في محاولة لتحدي وحدة الغرب.

وقالت "تراس" في صحيفة "ديلي تلجراف": "لا توجد دلائل في الوقت الحالي على أن الروس ينسحبون من المناطق الحدودية قرب أوكرانيا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت: "يجب ألا تكون لدينا أوهام، فروسيا قد تطيل أمد الوضع لفترة أطول كثيراً، في خدعة جريئة لقضاء أسابيع أخرى، إن لم يكن شهوراً في تخريب أوكرانيا وتحدي الوحدة الغربية".