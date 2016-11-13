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تدخّل طبي يُنقذ معتمرًا آسيويًا في العقد السابع بعد توقف عضلة القلب

تعرّض لأزمة قلبية حادة ومستشفى المدينة تعامَلَ مع الموقف بكفاءة

تمكّن الفريق الطبي في مستشفى المدينة العام، من إنقاذ معتمر من الجنسية الآسيوية في العقد السابع من العمر، بعد تعرضه لتوقف عضلة القلب.

وكان قسم الطوارئ قد استقبل حالة إسعافية تعاني من أزمة قلبية، وبتدخل الفريق الطبي تم تشخيص الحالة، وهي عبارة عن أزمة قلبية حادة، وعلى إثر ذلك تم عمل الإجراءات اللازمة ووضعه تحت التنفس الصناعي وأثناء ذلك تَعَرض لتوقف عضلة القلب، وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي لتستقر حالته لمدة ثلاث دقائق، لتعاوده الأزمة القلبية مجددًا، ويتم عمل الإنعاش، لتستقر حالته الصحية بعدها.

ووُضع تحت الملاحظة؛ تمهيدًا لنقله إلى مركز القلب بالمنطقة لعمل القسطرة للشرايين التاجية.

فريق طبي مستشفى المدينة العام عضلة القلب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدخّل طبي يُنقذ معتمرًا آسيويًا في العقد السابع بعد توقف عضلة القلب
سبق

تمكّن الفريق الطبي في مستشفى المدينة العام، من إنقاذ معتمر من الجنسية الآسيوية في العقد السابع من العمر، بعد تعرضه لتوقف عضلة القلب.

وكان قسم الطوارئ قد استقبل حالة إسعافية تعاني من أزمة قلبية، وبتدخل الفريق الطبي تم تشخيص الحالة، وهي عبارة عن أزمة قلبية حادة، وعلى إثر ذلك تم عمل الإجراءات اللازمة ووضعه تحت التنفس الصناعي وأثناء ذلك تَعَرض لتوقف عضلة القلب، وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي لتستقر حالته لمدة ثلاث دقائق، لتعاوده الأزمة القلبية مجددًا، ويتم عمل الإنعاش، لتستقر حالته الصحية بعدها.

ووُضع تحت الملاحظة؛ تمهيدًا لنقله إلى مركز القلب بالمنطقة لعمل القسطرة للشرايين التاجية.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
11:08 AM

تدخّل طبي يُنقذ معتمرًا آسيويًا في العقد السابع بعد توقف عضلة القلب

تعرّض لأزمة قلبية حادة ومستشفى المدينة تعامَلَ مع الموقف بكفاءة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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تمكّن الفريق الطبي في مستشفى المدينة العام، من إنقاذ معتمر من الجنسية الآسيوية في العقد السابع من العمر، بعد تعرضه لتوقف عضلة القلب.

وكان قسم الطوارئ قد استقبل حالة إسعافية تعاني من أزمة قلبية، وبتدخل الفريق الطبي تم تشخيص الحالة، وهي عبارة عن أزمة قلبية حادة، وعلى إثر ذلك تم عمل الإجراءات اللازمة ووضعه تحت التنفس الصناعي وأثناء ذلك تَعَرض لتوقف عضلة القلب، وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي لتستقر حالته لمدة ثلاث دقائق، لتعاوده الأزمة القلبية مجددًا، ويتم عمل الإنعاش، لتستقر حالته الصحية بعدها.

ووُضع تحت الملاحظة؛ تمهيدًا لنقله إلى مركز القلب بالمنطقة لعمل القسطرة للشرايين التاجية.

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