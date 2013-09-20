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محافظ شرورة يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 91

أكد أن البلاد تسير على أساس بناء حضارة الوطن والإنسان

‬رفع محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وقال "العنزي" في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن المملكة العربية السعودية سارت منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على أساس بناء حضارة الوطن والإنسان وخدمة الحرمين الشريفين، فتعالت الصروح في لفتة أدهشت كل المتابعين لحركة التنمية في مختلف بلدان العالم، لتكون بذلك تجربة تنموية متميزة.

ونوّه إلى النهضة الحضارية الشاملة التي تنتظر الأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030 تتطلع لأن تكون أنموذجاً يشار إليه بالبنان.

وأضاف محافظ شرورة المكلف: "إن المنطلقات الفكرية والمرتكزات السياسية التي تعتمد عليها المملكة في توجهاتها الإنسانية مع الدول والمجتمعات يؤكد دورها الكبير في جميع القضايا الدولية، إضافة إلى وقوفها ودعمها لجميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية؛ لتؤكد من خلاله تمسك قيادة هذه البلاد وشعبها بروح وقيم الإسلام والالتزام بجوهر التعاون والتكافل".

وفي الختام، سأل "العنزي"، المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة وقيادتها، ويديم علينا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، ويمنّ على جنود الوطن البواسل بالنصر المبين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ شرورة يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 91
سبق

‬رفع محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وقال "العنزي" في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن المملكة العربية السعودية سارت منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على أساس بناء حضارة الوطن والإنسان وخدمة الحرمين الشريفين، فتعالت الصروح في لفتة أدهشت كل المتابعين لحركة التنمية في مختلف بلدان العالم، لتكون بذلك تجربة تنموية متميزة.

ونوّه إلى النهضة الحضارية الشاملة التي تنتظر الأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030 تتطلع لأن تكون أنموذجاً يشار إليه بالبنان.

وأضاف محافظ شرورة المكلف: "إن المنطلقات الفكرية والمرتكزات السياسية التي تعتمد عليها المملكة في توجهاتها الإنسانية مع الدول والمجتمعات يؤكد دورها الكبير في جميع القضايا الدولية، إضافة إلى وقوفها ودعمها لجميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية؛ لتؤكد من خلاله تمسك قيادة هذه البلاد وشعبها بروح وقيم الإسلام والالتزام بجوهر التعاون والتكافل".

وفي الختام، سأل "العنزي"، المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة وقيادتها، ويديم علينا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، ويمنّ على جنود الوطن البواسل بالنصر المبين.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
06:25 PM

محافظ شرورة يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني 91

أكد أن البلاد تسير على أساس بناء حضارة الوطن والإنسان

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بندر آل عوض - شرورة
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‬رفع محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وقال "العنزي" في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن المملكة العربية السعودية سارت منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على أساس بناء حضارة الوطن والإنسان وخدمة الحرمين الشريفين، فتعالت الصروح في لفتة أدهشت كل المتابعين لحركة التنمية في مختلف بلدان العالم، لتكون بذلك تجربة تنموية متميزة.

ونوّه إلى النهضة الحضارية الشاملة التي تنتظر الأجيال القادمة من خلال رؤية المملكة 2030 تتطلع لأن تكون أنموذجاً يشار إليه بالبنان.

وأضاف محافظ شرورة المكلف: "إن المنطلقات الفكرية والمرتكزات السياسية التي تعتمد عليها المملكة في توجهاتها الإنسانية مع الدول والمجتمعات يؤكد دورها الكبير في جميع القضايا الدولية، إضافة إلى وقوفها ودعمها لجميع شعوب الأمتين العربية والإسلامية؛ لتؤكد من خلاله تمسك قيادة هذه البلاد وشعبها بروح وقيم الإسلام والالتزام بجوهر التعاون والتكافل".

وفي الختام، سأل "العنزي"، المولى -عز وجل- أن يحفظ المملكة وقيادتها، ويديم علينا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، ويمنّ على جنود الوطن البواسل بالنصر المبين.

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