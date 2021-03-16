النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 354 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 204 خلال الـ24 ساعة الماضية

"موديرنا" تعلن بدء تجارب تطعيم الأطفال بلقاحها

بالتعاون مع معهد الحساسية والأمراض المعدية

بدأت شركة موديرنا في اختبار اللقاح الخاص بـ"كوفيد-19" الخاص بها على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و11 عامًا في الولايات المتحدة وكندا، في أحدث مسعى من الشركة لتوسيع حملة التطعيم الشامل.

وقالت شركة كامبريدج، ماساتشوستس، الثلاثاء، إن الأطفال الأوائل تلقوا جرعات خلال هذه التجارب، التي تجريها موديرنا بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وقسم من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لمدينة موديرنا: "ستساعدنا دراسة الأطفال هذه في تقييم السلامة والمناعة المحتملة للقاح "كوفيد-19" المختبر من خلال هذه الفئة العمرية الأصغر سنًا.

ركز الجزء الأكبر من حملة التطعيم الأمريكية، حتى الآن، على حماية البالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بسبب فيروس كورونا، أكثر من الأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاحات موديرنا وجونسون آند جونسون مصرح باستخدامها للبالغين من سن 18 عامًا فما فوق.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"موديرنا" تعلن بدء تجارب تطعيم الأطفال بلقاحها
سبق

بدأت شركة موديرنا في اختبار اللقاح الخاص بـ"كوفيد-19" الخاص بها على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و11 عامًا في الولايات المتحدة وكندا، في أحدث مسعى من الشركة لتوسيع حملة التطعيم الشامل.

وقالت شركة كامبريدج، ماساتشوستس، الثلاثاء، إن الأطفال الأوائل تلقوا جرعات خلال هذه التجارب، التي تجريها موديرنا بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وقسم من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لمدينة موديرنا: "ستساعدنا دراسة الأطفال هذه في تقييم السلامة والمناعة المحتملة للقاح "كوفيد-19" المختبر من خلال هذه الفئة العمرية الأصغر سنًا.

ركز الجزء الأكبر من حملة التطعيم الأمريكية، حتى الآن، على حماية البالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بسبب فيروس كورونا، أكثر من الأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاحات موديرنا وجونسون آند جونسون مصرح باستخدامها للبالغين من سن 18 عامًا فما فوق.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
04:05 PM

"موديرنا" تعلن بدء تجارب تطعيم الأطفال بلقاحها

بالتعاون مع معهد الحساسية والأمراض المعدية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
828

بدأت شركة موديرنا في اختبار اللقاح الخاص بـ"كوفيد-19" الخاص بها على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و11 عامًا في الولايات المتحدة وكندا، في أحدث مسعى من الشركة لتوسيع حملة التطعيم الشامل.

وقالت شركة كامبريدج، ماساتشوستس، الثلاثاء، إن الأطفال الأوائل تلقوا جرعات خلال هذه التجارب، التي تجريها موديرنا بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وقسم من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لمدينة موديرنا: "ستساعدنا دراسة الأطفال هذه في تقييم السلامة والمناعة المحتملة للقاح "كوفيد-19" المختبر من خلال هذه الفئة العمرية الأصغر سنًا.

ركز الجزء الأكبر من حملة التطعيم الأمريكية، حتى الآن، على حماية البالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بسبب فيروس كورونا، أكثر من الأطفال.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاحات موديرنا وجونسون آند جونسون مصرح باستخدامها للبالغين من سن 18 عامًا فما فوق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,134
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,110
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,460

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة