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ولي العهد يهنئ الشيخ ناصر بن صباح الأحمد لتعيينه نائبًا أول لرئيس الوزراء وزيرًا لدفاع الكويت

متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا مساء أمس بالشيخ ناصر بن صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وقدم سمو ولي العهد خلال الاتصال التهنئة للشيخ ناصر الأحمد بمناسبة تعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع بدولة الكويت الشقيقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته.

وقد عبَّر الشيخ ناصر الأحمد عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يهنئ الشيخ ناصر بن صباح الأحمد لتعيينه نائبًا أول لرئيس الوزراء وزيرًا لدفاع الكويت
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا مساء أمس بالشيخ ناصر بن صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وقدم سمو ولي العهد خلال الاتصال التهنئة للشيخ ناصر الأحمد بمناسبة تعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع بدولة الكويت الشقيقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته.

وقد عبَّر الشيخ ناصر الأحمد عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
12:19 AM

ولي العهد يهنئ الشيخ ناصر بن صباح الأحمد لتعيينه نائبًا أول لرئيس الوزراء وزيرًا لدفاع الكويت

متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا مساء أمس بالشيخ ناصر بن صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وقدم سمو ولي العهد خلال الاتصال التهنئة للشيخ ناصر الأحمد بمناسبة تعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع بدولة الكويت الشقيقة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته.

وقد عبَّر الشيخ ناصر الأحمد عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة.

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