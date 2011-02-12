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تشيلسي وبالميراس يبحثان عن لقب أول في "مونديال الأندية"

يصطدم تشيلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية بفريق بالميراس البرازيلي، وذلك في المباراة التي ستُلعب مساء اليوم السبت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي".

وسيكون تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، على موعد مع التاريخ، في سعيهما لتحقيق لقب أول غائب عن خزائن الفريقَيْن في البطولة.

ويتطلع تشيلسي الذي يشارك للمرة الثانية في البطولة للثأر من الكرة البرازيلية بعدما سقط أمام كورينثيانز صفر-1 في نهائي 2012، وهي الخسارة الوحيدة لممثل أوروبا أمام نظيره من أمريكا الجنوبية في آخر 14 نسخة.

كما يسعى "البلوز" ليصبح ثالث فريق إنجليزي يُتوَّج باللقب بعد مواطنَيْه مانشستر يونايتد في 2008، وليفربول في 2019.

في المقابل، يدخل فريق بالميراس اللقاء طامحًا إلى تحقيق اللقب للمرة الأولى أيضًا؛ إذ كان المركز الرابع هو الأفضل له في مشاركته السابقة بمونديال الأندية.

تشيلسي الميراس كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تشيلسي وبالميراس يبحثان عن لقب أول في "مونديال الأندية"
سبق

يصطدم تشيلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية بفريق بالميراس البرازيلي، وذلك في المباراة التي ستُلعب مساء اليوم السبت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي".

وسيكون تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، على موعد مع التاريخ، في سعيهما لتحقيق لقب أول غائب عن خزائن الفريقَيْن في البطولة.

ويتطلع تشيلسي الذي يشارك للمرة الثانية في البطولة للثأر من الكرة البرازيلية بعدما سقط أمام كورينثيانز صفر-1 في نهائي 2012، وهي الخسارة الوحيدة لممثل أوروبا أمام نظيره من أمريكا الجنوبية في آخر 14 نسخة.

كما يسعى "البلوز" ليصبح ثالث فريق إنجليزي يُتوَّج باللقب بعد مواطنَيْه مانشستر يونايتد في 2008، وليفربول في 2019.

في المقابل، يدخل فريق بالميراس اللقاء طامحًا إلى تحقيق اللقب للمرة الأولى أيضًا؛ إذ كان المركز الرابع هو الأفضل له في مشاركته السابقة بمونديال الأندية.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
12:20 AM

تشيلسي وبالميراس يبحثان عن لقب أول في "مونديال الأندية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يصطدم تشيلسي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية بفريق بالميراس البرازيلي، وذلك في المباراة التي ستُلعب مساء اليوم السبت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي".

وسيكون تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، على موعد مع التاريخ، في سعيهما لتحقيق لقب أول غائب عن خزائن الفريقَيْن في البطولة.

ويتطلع تشيلسي الذي يشارك للمرة الثانية في البطولة للثأر من الكرة البرازيلية بعدما سقط أمام كورينثيانز صفر-1 في نهائي 2012، وهي الخسارة الوحيدة لممثل أوروبا أمام نظيره من أمريكا الجنوبية في آخر 14 نسخة.

كما يسعى "البلوز" ليصبح ثالث فريق إنجليزي يُتوَّج باللقب بعد مواطنَيْه مانشستر يونايتد في 2008، وليفربول في 2019.

في المقابل، يدخل فريق بالميراس اللقاء طامحًا إلى تحقيق اللقب للمرة الأولى أيضًا؛ إذ كان المركز الرابع هو الأفضل له في مشاركته السابقة بمونديال الأندية.

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