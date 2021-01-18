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السوق المركزي بجدة يستقبل نصف مليون رأس أنعام خلال 2020م

الأمانة نفّذت 2772 جولة ميدانية.. أسفرت عن رصد 390 مخالفة

استقبل سوق الأنعام المركزي التابع لأمانة محافظة جدة، 524458 رأساً من الأنعام في عام 2020 بين إنتاج محلي ومستورد، فيما نفّذت الأمانة خلال الفترة ذاتها 2772 جولة ميدانية أسفرت عن رصد 390 مخالفة.

وذكر مدير سوق الأنعام المركزي بأمانة جدة سالم بن ضيف الله البشري؛ أن واردات السوق خلال العام الماضي بلغت 131358 رأساً محلياً، فيما بلغت الأنعام المستوردة 393100 رأس، مضيفاً أن ساحتي حراج الأغنام والأعلاف استقبلتا 10329 شاحنة محمّلة بقرابة 7 ملايين حزمة من الأعلاف، فيما بلغت كمية الحطب الواردة أكثر من 4220 طناً ونحو 636 ألف كيس من الفحم.

وأكّد "البشري"؛ تواصل الجولات التفتيشية على السوق المركزي ضمن خطة متواصلة شملت حظائر الأغنام والأبقار والجمال، ومباسط الفحم والحطب ومباسط الأعلاف وكافتيريات السوق والمطاعم، والصيدلية البيطرية ومحال الطيور وغيرها من الأنشطة القائمة.

وأوضح، أن الأمانة أصدرت العام الماضي، 96 رخصة نشاط تجاري في السوق المركزي، فيما أصدرت 23 رخصة دلالة، إضافة إلى تجديد 21 رخصة للدلالين.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السوق المركزي بجدة يستقبل نصف مليون رأس أنعام خلال 2020م
سبق

استقبل سوق الأنعام المركزي التابع لأمانة محافظة جدة، 524458 رأساً من الأنعام في عام 2020 بين إنتاج محلي ومستورد، فيما نفّذت الأمانة خلال الفترة ذاتها 2772 جولة ميدانية أسفرت عن رصد 390 مخالفة.

وذكر مدير سوق الأنعام المركزي بأمانة جدة سالم بن ضيف الله البشري؛ أن واردات السوق خلال العام الماضي بلغت 131358 رأساً محلياً، فيما بلغت الأنعام المستوردة 393100 رأس، مضيفاً أن ساحتي حراج الأغنام والأعلاف استقبلتا 10329 شاحنة محمّلة بقرابة 7 ملايين حزمة من الأعلاف، فيما بلغت كمية الحطب الواردة أكثر من 4220 طناً ونحو 636 ألف كيس من الفحم.

وأكّد "البشري"؛ تواصل الجولات التفتيشية على السوق المركزي ضمن خطة متواصلة شملت حظائر الأغنام والأبقار والجمال، ومباسط الفحم والحطب ومباسط الأعلاف وكافتيريات السوق والمطاعم، والصيدلية البيطرية ومحال الطيور وغيرها من الأنشطة القائمة.

وأوضح، أن الأمانة أصدرت العام الماضي، 96 رخصة نشاط تجاري في السوق المركزي، فيما أصدرت 23 رخصة دلالة، إضافة إلى تجديد 21 رخصة للدلالين.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
01:53 PM

السوق المركزي بجدة يستقبل نصف مليون رأس أنعام خلال 2020م

الأمانة نفّذت 2772 جولة ميدانية.. أسفرت عن رصد 390 مخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استقبل سوق الأنعام المركزي التابع لأمانة محافظة جدة، 524458 رأساً من الأنعام في عام 2020 بين إنتاج محلي ومستورد، فيما نفّذت الأمانة خلال الفترة ذاتها 2772 جولة ميدانية أسفرت عن رصد 390 مخالفة.

وذكر مدير سوق الأنعام المركزي بأمانة جدة سالم بن ضيف الله البشري؛ أن واردات السوق خلال العام الماضي بلغت 131358 رأساً محلياً، فيما بلغت الأنعام المستوردة 393100 رأس، مضيفاً أن ساحتي حراج الأغنام والأعلاف استقبلتا 10329 شاحنة محمّلة بقرابة 7 ملايين حزمة من الأعلاف، فيما بلغت كمية الحطب الواردة أكثر من 4220 طناً ونحو 636 ألف كيس من الفحم.

وأكّد "البشري"؛ تواصل الجولات التفتيشية على السوق المركزي ضمن خطة متواصلة شملت حظائر الأغنام والأبقار والجمال، ومباسط الفحم والحطب ومباسط الأعلاف وكافتيريات السوق والمطاعم، والصيدلية البيطرية ومحال الطيور وغيرها من الأنشطة القائمة.

وأوضح، أن الأمانة أصدرت العام الماضي، 96 رخصة نشاط تجاري في السوق المركزي، فيما أصدرت 23 رخصة دلالة، إضافة إلى تجديد 21 رخصة للدلالين.

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