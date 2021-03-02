"الأرصاد": أمطار ورياح سطحية على عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ومحايل، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة السابعة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ومحايل، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة السابعة مساءً.المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ومحايل، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة السابعة مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ومحايل، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة السابعة مساءً.