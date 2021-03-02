النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 286 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الأرصاد": أمطار ورياح سطحية على عسير

في حالة تشمل عدة محافظات حتى الـ 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ومحايل، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة السابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": أمطار ورياح سطحية على عسير
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ومحايل، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة السابعة مساءً.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
01:20 PM

"الأرصاد": أمطار ورياح سطحية على عسير

في حالة تشمل عدة محافظات حتى الـ 7 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
718

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: أحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ومحايل، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة السابعة مساءً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,604
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,866
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة