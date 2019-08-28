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وزير الداخلية يستقبل العسكري "ماجد بن نادر" الذي رفض مبلغًا قدَّمته له حاجة في موسم الحج

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، وقدّم شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله.

وكان سموه قد قدم للطالب العسكري مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى سيارة، ووجّه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعيًا إياه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز قد رفض مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجة من جنسية عربية خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1 عندما كان يوجِّه الحجاج خلال موسم الحج، وقال لها: "هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج".

ورغم إصرار الحاجة إلا أن "العسكري ماجد" ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.

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وزير الداخلية يستقبل العسكري "ماجد بن نادر" الذي رفض مبلغًا قدَّمته له حاجة في موسم الحج
سبق

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، وقدّم شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله.

وكان سموه قد قدم للطالب العسكري مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى سيارة، ووجّه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعيًا إياه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز قد رفض مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجة من جنسية عربية خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1 عندما كان يوجِّه الحجاج خلال موسم الحج، وقال لها: "هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج".

ورغم إصرار الحاجة إلا أن "العسكري ماجد" ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
08:32 PM
اخر تعديل
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
11:25 PM

وزير الداخلية يستقبل العسكري "ماجد بن نادر" الذي رفض مبلغًا قدَّمته له حاجة في موسم الحج

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
48
56,104

استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز، وقدّم شكره وتقديره له على إخلاصه وتفانيه في عمله.

وكان سموه قد قدم للطالب العسكري مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى سيارة، ووجّه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعيًا إياه إلى زيارته والالتقاء بسموه بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وكان الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز قد رفض مبلغًا ماليًّا، قدمته له حاجة من جنسية عربية خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1 عندما كان يوجِّه الحجاج خلال موسم الحج، وقال لها: "هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج".

ورغم إصرار الحاجة إلا أن "العسكري ماجد" ظل على موقفه وهو يتكلم معها بلطف حتى اقتنعت.

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