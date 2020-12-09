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الأخضر الشاب يواصل تدريباته استعداداً لودية تنزانيا الجمعة

في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، طبّق فيها لاعبو خط الدفاع تمارين تخصصية في التعامل مع الكرات العرضية والطولية، في حين أجرى لاعبو خطي الوسط والهجوم تمرينًا تركّز على التصويب، أعقب ذلك مران تكتيكي في البناء من الخلف، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب طُبّق من خلالها الأهداف التكتيكية.

ويستكمل الأخضر غدًا الخميس تدريباته بحصة تمام الثالثة مساءً، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، قبل مواجهة ضيفه منتخب تنزانيا وديًّا مساء يوم الجمعة.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

المنتخب السعودي كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يواصل تدريباته استعداداً لودية تنزانيا الجمعة
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، طبّق فيها لاعبو خط الدفاع تمارين تخصصية في التعامل مع الكرات العرضية والطولية، في حين أجرى لاعبو خطي الوسط والهجوم تمرينًا تركّز على التصويب، أعقب ذلك مران تكتيكي في البناء من الخلف، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب طُبّق من خلالها الأهداف التكتيكية.

ويستكمل الأخضر غدًا الخميس تدريباته بحصة تمام الثالثة مساءً، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، قبل مواجهة ضيفه منتخب تنزانيا وديًّا مساء يوم الجمعة.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
08:39 PM

الأخضر الشاب يواصل تدريباته استعداداً لودية تنزانيا الجمعة

في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، طبّق فيها لاعبو خط الدفاع تمارين تخصصية في التعامل مع الكرات العرضية والطولية، في حين أجرى لاعبو خطي الوسط والهجوم تمرينًا تركّز على التصويب، أعقب ذلك مران تكتيكي في البناء من الخلف، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب طُبّق من خلالها الأهداف التكتيكية.

ويستكمل الأخضر غدًا الخميس تدريباته بحصة تمام الثالثة مساءً، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، قبل مواجهة ضيفه منتخب تنزانيا وديًّا مساء يوم الجمعة.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

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