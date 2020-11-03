النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رجلا أعمال  يتكفلان باحتياج محافظة الزلفي من الأجهزة اللوحية

تفاعلاً مع مبادرة أمير منطقة الرياض

تبرع رجلا الأعمال عبداللطيف ومحمد الفوزان بكامل ما تبقى من احتياج محافظة الزلفي من الأجهزة اللوحية مع شرائحها.

ياتي هذا امتداداً للتفاعل مع مبادرة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في المنطقة (تعلم من منزلك).

من جهته نوه مدير ومنسوبو تعليم الزلفي بهذه المبادرة الكريمة من أمير المنطقة بدعم الطلاب والطالبات الأكثر حاجة لأجهزة لوحية لمواصلة رحلتهم التعليمية، مقدمين شكرهم لرجلي الأعمال عبداللطيف ومحمد الفوزان على تفاعلهما غير المستغرب.

يذكر أن مبادرة أمير الرياض (تعلم من منزلك) تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات بأجهزة لوحية تعينهم على أداء المتطلبات الدراسية عن بعد أسوة بزملائهم، ودعم مسيرة التعليم عن بعد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رجلا أعمال  يتكفلان باحتياج محافظة الزلفي من الأجهزة اللوحية
سبق

تبرع رجلا الأعمال عبداللطيف ومحمد الفوزان بكامل ما تبقى من احتياج محافظة الزلفي من الأجهزة اللوحية مع شرائحها.

ياتي هذا امتداداً للتفاعل مع مبادرة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في المنطقة (تعلم من منزلك).

من جهته نوه مدير ومنسوبو تعليم الزلفي بهذه المبادرة الكريمة من أمير المنطقة بدعم الطلاب والطالبات الأكثر حاجة لأجهزة لوحية لمواصلة رحلتهم التعليمية، مقدمين شكرهم لرجلي الأعمال عبداللطيف ومحمد الفوزان على تفاعلهما غير المستغرب.

يذكر أن مبادرة أمير الرياض (تعلم من منزلك) تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات بأجهزة لوحية تعينهم على أداء المتطلبات الدراسية عن بعد أسوة بزملائهم، ودعم مسيرة التعليم عن بعد.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
05:29 PM

رجلا أعمال  يتكفلان باحتياج محافظة الزلفي من الأجهزة اللوحية

تفاعلاً مع مبادرة أمير منطقة الرياض

A A A
فلاح الجوفان - الزلفي
0
228

تبرع رجلا الأعمال عبداللطيف ومحمد الفوزان بكامل ما تبقى من احتياج محافظة الزلفي من الأجهزة اللوحية مع شرائحها.

ياتي هذا امتداداً للتفاعل مع مبادرة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في المنطقة (تعلم من منزلك).

من جهته نوه مدير ومنسوبو تعليم الزلفي بهذه المبادرة الكريمة من أمير المنطقة بدعم الطلاب والطالبات الأكثر حاجة لأجهزة لوحية لمواصلة رحلتهم التعليمية، مقدمين شكرهم لرجلي الأعمال عبداللطيف ومحمد الفوزان على تفاعلهما غير المستغرب.

يذكر أن مبادرة أمير الرياض (تعلم من منزلك) تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات بأجهزة لوحية تعينهم على أداء المتطلبات الدراسية عن بعد أسوة بزملائهم، ودعم مسيرة التعليم عن بعد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,487
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,851
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,876
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,966

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة