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"تعليم الرياض": وجود حساب بنكي للطلاب ضمانٌ لاستمرارية صرف المكافآت والإعانات

أكد الغامدي ضرورة تعديل الحسابات في نظام نور ورفع صورة من الآيبان باسم الطالب

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حرصها على دعم ورعاية الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات من خلال صرف مستحقاتهم دون تأخير، والعمل على معالجة أي أسباب تحول دون وصولها.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، علي بن محمد الغامدي، أن تعليمات وزارة التعليم تنص على وجوب وجود حساب بنكي نشط خاص بالطالب أو الطالبة.

وأكد الغامدي ضرورة تعديل الحسابات في نظام نور ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك باسم الطالب/ة عبر النظام، وتزويد إدارة خدمات الطلاب للبنين والبنات بأي تعديلات تطرأ على بيانات الطالب أو الطالبة مع صورة آيبان البنك لكليهما؛ لضمان استمرارية صرف المكافأة للطالب أو الطالبة؛ داعيًا مَن لديه استفسار إلى الاتصال على الأرقام التالية لإدارة خدمات الطلاب:

ثابت/ 0112669555 تحويلة: (٣٣١١٠، ٣٣١٠٩، ٣٣١٠٢، 33005).

الإدارة العامة للتعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض": وجود حساب بنكي للطلاب ضمانٌ لاستمرارية صرف المكافآت والإعانات
سبق

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حرصها على دعم ورعاية الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات من خلال صرف مستحقاتهم دون تأخير، والعمل على معالجة أي أسباب تحول دون وصولها.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، علي بن محمد الغامدي، أن تعليمات وزارة التعليم تنص على وجوب وجود حساب بنكي نشط خاص بالطالب أو الطالبة.

وأكد الغامدي ضرورة تعديل الحسابات في نظام نور ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك باسم الطالب/ة عبر النظام، وتزويد إدارة خدمات الطلاب للبنين والبنات بأي تعديلات تطرأ على بيانات الطالب أو الطالبة مع صورة آيبان البنك لكليهما؛ لضمان استمرارية صرف المكافأة للطالب أو الطالبة؛ داعيًا مَن لديه استفسار إلى الاتصال على الأرقام التالية لإدارة خدمات الطلاب:

ثابت/ 0112669555 تحويلة: (٣٣١١٠، ٣٣١٠٩، ٣٣١٠٢، 33005).

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
10:14 PM

"تعليم الرياض": وجود حساب بنكي للطلاب ضمانٌ لاستمرارية صرف المكافآت والإعانات

أكد الغامدي ضرورة تعديل الحسابات في نظام نور ورفع صورة من الآيبان باسم الطالب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حرصها على دعم ورعاية الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات من خلال صرف مستحقاتهم دون تأخير، والعمل على معالجة أي أسباب تحول دون وصولها.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، علي بن محمد الغامدي، أن تعليمات وزارة التعليم تنص على وجوب وجود حساب بنكي نشط خاص بالطالب أو الطالبة.

وأكد الغامدي ضرورة تعديل الحسابات في نظام نور ورفع صورة من الآيبان الصادر من البنك باسم الطالب/ة عبر النظام، وتزويد إدارة خدمات الطلاب للبنين والبنات بأي تعديلات تطرأ على بيانات الطالب أو الطالبة مع صورة آيبان البنك لكليهما؛ لضمان استمرارية صرف المكافأة للطالب أو الطالبة؛ داعيًا مَن لديه استفسار إلى الاتصال على الأرقام التالية لإدارة خدمات الطلاب:

ثابت/ 0112669555 تحويلة: (٣٣١١٠، ٣٣١٠٩، ٣٣١٠٢، 33005).

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