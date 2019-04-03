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رئيس البرلمان العربي: السعودية صاحبة السبق على صعيد المبادرات ودعم المصالح العربية

ثمّن دور خادم الحرمين في تبنّي القضية الفلسطينية

عدّ عضو مجلس الشورى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، القضية الفلسطينية الأولى والمحورية والأساسية للبرلمان العربي؛ لذا جرى تشكيل لجنة خاصة داخل البرلمان تعنى بالشأن الفلسطيني، منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عربياً، بوصفها صاحبة السبق على صعيد المبادرات والدعم لمصالح البلدان العربية والعمل العربي المشترك.

وأشار السلمي في لقاءٍ على طاولة الحوار الأكاديمي في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم؛ إلى ثلاثة ملفات تعكف هذه اللجنة على الاهتمام بها في الوقت الحالي، لافتاً الانتباه إلى الدور الكبير الذي طالما اضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تبني مبادرات لصالح فلسطين دولةً وشعباً، مشيراً إلى مبادرة استضافة الرياض لـ(القمة العربية - الإفريقية 2019)، مبدياً تفاؤله بتوثيق العلاقة بين الدول العربية والإفريقية، وأخذها لآفاق واسعة من التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

ونوّه بورشة العمل الإقليمية المنعقدة بمشاركة الاتحاد الأوروبي، في مجال مكافحة الإرهاب، الصادر عنها 31 بياناً للتضامن مع الدول العربية في مكافحة التطرف والإرهاب، مشدّداً على استمرارهم في البرلمان العربي في دعم كل مشروع من شأنه مواجهة ومحاربة الأفكار والمشروعات ذات العلاقة بالتطرف والإرهاب.

وأكد رئيس البرلمان العربي على الدعم المطلق للسلطة الشرعية في اليمن وقوات التحالف، وعلى الموقف الواضح من هذه المسألة، وأن هذا التحالف ضمانة للأمن القومي العربي، منوهاً بمشروع "مسام لنزع الألغام" في اليمن؛ الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجعل اليمن خالياً من الألغام، مؤكداً دعم البرلمان العربي الكلي لذلك المشروع.

وفيما يتعلق بالجولان والموقف الأمريكي الرامي إلى الاعتراف بها كجزء من الكيان الإسرائيلي المحتل؛ أشاد رئيس البرلمان العربي ببيان المملكة العربية السعودية الذي وصفه بالأقوى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس البرلمان العربي: السعودية صاحبة السبق على صعيد المبادرات ودعم المصالح العربية
سبق

عدّ عضو مجلس الشورى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، القضية الفلسطينية الأولى والمحورية والأساسية للبرلمان العربي؛ لذا جرى تشكيل لجنة خاصة داخل البرلمان تعنى بالشأن الفلسطيني، منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عربياً، بوصفها صاحبة السبق على صعيد المبادرات والدعم لمصالح البلدان العربية والعمل العربي المشترك.

وأشار السلمي في لقاءٍ على طاولة الحوار الأكاديمي في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم؛ إلى ثلاثة ملفات تعكف هذه اللجنة على الاهتمام بها في الوقت الحالي، لافتاً الانتباه إلى الدور الكبير الذي طالما اضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تبني مبادرات لصالح فلسطين دولةً وشعباً، مشيراً إلى مبادرة استضافة الرياض لـ(القمة العربية - الإفريقية 2019)، مبدياً تفاؤله بتوثيق العلاقة بين الدول العربية والإفريقية، وأخذها لآفاق واسعة من التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

ونوّه بورشة العمل الإقليمية المنعقدة بمشاركة الاتحاد الأوروبي، في مجال مكافحة الإرهاب، الصادر عنها 31 بياناً للتضامن مع الدول العربية في مكافحة التطرف والإرهاب، مشدّداً على استمرارهم في البرلمان العربي في دعم كل مشروع من شأنه مواجهة ومحاربة الأفكار والمشروعات ذات العلاقة بالتطرف والإرهاب.

وأكد رئيس البرلمان العربي على الدعم المطلق للسلطة الشرعية في اليمن وقوات التحالف، وعلى الموقف الواضح من هذه المسألة، وأن هذا التحالف ضمانة للأمن القومي العربي، منوهاً بمشروع "مسام لنزع الألغام" في اليمن؛ الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجعل اليمن خالياً من الألغام، مؤكداً دعم البرلمان العربي الكلي لذلك المشروع.

وفيما يتعلق بالجولان والموقف الأمريكي الرامي إلى الاعتراف بها كجزء من الكيان الإسرائيلي المحتل؛ أشاد رئيس البرلمان العربي ببيان المملكة العربية السعودية الذي وصفه بالأقوى.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
08:31 PM

رئيس البرلمان العربي: السعودية صاحبة السبق على صعيد المبادرات ودعم المصالح العربية

ثمّن دور خادم الحرمين في تبنّي القضية الفلسطينية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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عدّ عضو مجلس الشورى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، القضية الفلسطينية الأولى والمحورية والأساسية للبرلمان العربي؛ لذا جرى تشكيل لجنة خاصة داخل البرلمان تعنى بالشأن الفلسطيني، منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عربياً، بوصفها صاحبة السبق على صعيد المبادرات والدعم لمصالح البلدان العربية والعمل العربي المشترك.

وأشار السلمي في لقاءٍ على طاولة الحوار الأكاديمي في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم؛ إلى ثلاثة ملفات تعكف هذه اللجنة على الاهتمام بها في الوقت الحالي، لافتاً الانتباه إلى الدور الكبير الذي طالما اضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تبني مبادرات لصالح فلسطين دولةً وشعباً، مشيراً إلى مبادرة استضافة الرياض لـ(القمة العربية - الإفريقية 2019)، مبدياً تفاؤله بتوثيق العلاقة بين الدول العربية والإفريقية، وأخذها لآفاق واسعة من التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

ونوّه بورشة العمل الإقليمية المنعقدة بمشاركة الاتحاد الأوروبي، في مجال مكافحة الإرهاب، الصادر عنها 31 بياناً للتضامن مع الدول العربية في مكافحة التطرف والإرهاب، مشدّداً على استمرارهم في البرلمان العربي في دعم كل مشروع من شأنه مواجهة ومحاربة الأفكار والمشروعات ذات العلاقة بالتطرف والإرهاب.

وأكد رئيس البرلمان العربي على الدعم المطلق للسلطة الشرعية في اليمن وقوات التحالف، وعلى الموقف الواضح من هذه المسألة، وأن هذا التحالف ضمانة للأمن القومي العربي، منوهاً بمشروع "مسام لنزع الألغام" في اليمن؛ الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجعل اليمن خالياً من الألغام، مؤكداً دعم البرلمان العربي الكلي لذلك المشروع.

وفيما يتعلق بالجولان والموقف الأمريكي الرامي إلى الاعتراف بها كجزء من الكيان الإسرائيلي المحتل؛ أشاد رئيس البرلمان العربي ببيان المملكة العربية السعودية الذي وصفه بالأقوى.

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