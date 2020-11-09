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32 ألف مريض استفادوا من خدمات الأشعة بمجمع الملك عبدالله بجدة

منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد

يواصل مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، تقديم خدماته الطبية المساعدة للمراجعين والمرضى خلال جائحة كورونا المستجد، حيث أظهرت إحصائية حديثة لقسم الأشعة بالمجمع الطبي، خدمة 32396 ألف مستفيد.

وبلغ عدد الذين خضعوا للأشعة العامة ( 24304 ) مرضى، وأُجري تصوير الرنين المغناطيسي ‎لـ(1425) مريضًا.

ووصل عدد المراجعين الذين خضعوا للأشعة المقطعية ( 4613 )، بالإضافة إلى ( 2045 ) تصويرًا للموجات فوق الصوتية.

وتعمل وحدات قسم الأشعة،على مدار الـ 24 ساعة مقدمة خدماتها التصويرية للمرضى الداخليين والخارجيين والطوارئ ومرضى العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات ووحدات العناية المركزة، وبكادر طبي وتقني محترف لتغطية جميع الخدمات في تحقيق التميز في التصوير الطبي تركز على رعاية المرضى، وتوفير خدمات إشعاعية آمنة وعلاجية سريعة، مدعومة بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة والعالمية.

ويضم قسم الأشعة خمس غرف أشعة عامة وجهازين لتصوير الرنين المغناطيسي وجهازين للأشعة المقطعية، بالإضافة إلى أربعة أجهزة موجات فوق الصوتية ثابتة، وجهازين متحركين، وجهاز للأشعة التداخلية وآخر لأشعة تصوير هشاشة العظام، وسبعة أجهزة أشعة متنقلة وجهاز الأشعة التناظرية، ووحدة الطب النووي ووحدة تصوير الثدي.

يذكر أن قسم الأشعة يقدم خدماته في مختلف التخصصات مثل: الأشعة العامة والمقطعية والأشعة التداخلية وتصوير الرنين المغناطيسي وتصوير الموجات فوق الصوتية.

واعتمد قسم الأشعة مؤخرًا خدمة الرسائل النصية لمواعيد فحوصات التصوير الطبي دون الحاجة للحضور تيسيرًا عليهم وحفاظًا على سلامتهم وصحتهم.

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32 ألف مريض استفادوا من خدمات الأشعة بمجمع الملك عبدالله بجدة
سبق

يواصل مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، تقديم خدماته الطبية المساعدة للمراجعين والمرضى خلال جائحة كورونا المستجد، حيث أظهرت إحصائية حديثة لقسم الأشعة بالمجمع الطبي، خدمة 32396 ألف مستفيد.

وبلغ عدد الذين خضعوا للأشعة العامة ( 24304 ) مرضى، وأُجري تصوير الرنين المغناطيسي ‎لـ(1425) مريضًا.

ووصل عدد المراجعين الذين خضعوا للأشعة المقطعية ( 4613 )، بالإضافة إلى ( 2045 ) تصويرًا للموجات فوق الصوتية.

وتعمل وحدات قسم الأشعة،على مدار الـ 24 ساعة مقدمة خدماتها التصويرية للمرضى الداخليين والخارجيين والطوارئ ومرضى العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات ووحدات العناية المركزة، وبكادر طبي وتقني محترف لتغطية جميع الخدمات في تحقيق التميز في التصوير الطبي تركز على رعاية المرضى، وتوفير خدمات إشعاعية آمنة وعلاجية سريعة، مدعومة بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة والعالمية.

ويضم قسم الأشعة خمس غرف أشعة عامة وجهازين لتصوير الرنين المغناطيسي وجهازين للأشعة المقطعية، بالإضافة إلى أربعة أجهزة موجات فوق الصوتية ثابتة، وجهازين متحركين، وجهاز للأشعة التداخلية وآخر لأشعة تصوير هشاشة العظام، وسبعة أجهزة أشعة متنقلة وجهاز الأشعة التناظرية، ووحدة الطب النووي ووحدة تصوير الثدي.

يذكر أن قسم الأشعة يقدم خدماته في مختلف التخصصات مثل: الأشعة العامة والمقطعية والأشعة التداخلية وتصوير الرنين المغناطيسي وتصوير الموجات فوق الصوتية.

واعتمد قسم الأشعة مؤخرًا خدمة الرسائل النصية لمواعيد فحوصات التصوير الطبي دون الحاجة للحضور تيسيرًا عليهم وحفاظًا على سلامتهم وصحتهم.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
07:12 PM

32 ألف مريض استفادوا من خدمات الأشعة بمجمع الملك عبدالله بجدة

منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يواصل مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، تقديم خدماته الطبية المساعدة للمراجعين والمرضى خلال جائحة كورونا المستجد، حيث أظهرت إحصائية حديثة لقسم الأشعة بالمجمع الطبي، خدمة 32396 ألف مستفيد.

وبلغ عدد الذين خضعوا للأشعة العامة ( 24304 ) مرضى، وأُجري تصوير الرنين المغناطيسي ‎لـ(1425) مريضًا.

ووصل عدد المراجعين الذين خضعوا للأشعة المقطعية ( 4613 )، بالإضافة إلى ( 2045 ) تصويرًا للموجات فوق الصوتية.

وتعمل وحدات قسم الأشعة،على مدار الـ 24 ساعة مقدمة خدماتها التصويرية للمرضى الداخليين والخارجيين والطوارئ ومرضى العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات ووحدات العناية المركزة، وبكادر طبي وتقني محترف لتغطية جميع الخدمات في تحقيق التميز في التصوير الطبي تركز على رعاية المرضى، وتوفير خدمات إشعاعية آمنة وعلاجية سريعة، مدعومة بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة والعالمية.

ويضم قسم الأشعة خمس غرف أشعة عامة وجهازين لتصوير الرنين المغناطيسي وجهازين للأشعة المقطعية، بالإضافة إلى أربعة أجهزة موجات فوق الصوتية ثابتة، وجهازين متحركين، وجهاز للأشعة التداخلية وآخر لأشعة تصوير هشاشة العظام، وسبعة أجهزة أشعة متنقلة وجهاز الأشعة التناظرية، ووحدة الطب النووي ووحدة تصوير الثدي.

يذكر أن قسم الأشعة يقدم خدماته في مختلف التخصصات مثل: الأشعة العامة والمقطعية والأشعة التداخلية وتصوير الرنين المغناطيسي وتصوير الموجات فوق الصوتية.

واعتمد قسم الأشعة مؤخرًا خدمة الرسائل النصية لمواعيد فحوصات التصوير الطبي دون الحاجة للحضور تيسيرًا عليهم وحفاظًا على سلامتهم وصحتهم.

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