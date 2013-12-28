المباراة الأولى جمعت الفيحاء صاحب المركز الثاني بـ 27 نقطة مع ضيفه الخليج صاحب المركز السابع بـ 17 نقطة، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في افتتاح مباريات اليوم الثاني من منافسات الجولة. وعلى ملعب نادي البكيرية تغلب الطائي الثامن بـ 17 نقطة، على مضيفه البكيرية الثامن عشر برصيد 7 نقاط بنتيجة 3-0، وحقق أحد فوزاً على العدالة بنتيجة 2-1 وذلك على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ليصبح أحد بالمركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد العدالة عند النقطة 22 في المركز الرابع. وخسر نجران على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران من ضيفه جدة بنتيجة 3-2، ليصبح جدة بالمركز 11 بـ 15 نقطة، فيما تجمد رصيد نجران عند 15 نقطة بالمركز 10. وتعادل عرعر مع مضيفه النجوم دون أهداف، ليرتفع رصيد كل منهما للنقطة السادسة في المركزين الأخير وما قبل الأخير في جدول الترتيب. يُذكر أن مباريات الجولة بدأت أمس بـ 5 لقاءات، حيث تعادل هجر الخامس بـ 21 نقطة مع الساحل الحادي عشر بـ 14 نقطة بهدف لهدف، وتغلب الحزم صاحب المركز الأول بـ 33 نقطة على مستضيفه الشعلة السادس عشر بـ 10 نقاط، بنتيجة هدفين دون رد. وانتهت مباراة الجبلين الثالث بـ 27 نقطة مع الجيل الرابع عشر بـ 13 نقطة بهدف لهدف، وعلى ملعب الخليج انتهت مباراة الدرعية السادس بـ 19 نقطة مع مستضيفه الثقبة الثالث عشر بـ 13 نقطة بالتعادل الإيجابي 2-2، وفي آخر مباريات الأمس كسب الكوكب صاحب المركز التاسع بـ 17 نقطة، النهضة السابع عشر بـ 9 نقاط بنتيجة 1-0.

الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-28 اختتمت اليوم مباريات الجولة 12 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 لقاءات. المباراة الأولى جمعت الفيحاء صاحب المركز الثاني بـ 27 نقطة مع ضيفه الخليج صاحب المركز السابع بـ 17 نقطة، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في افتتاح مباريات اليوم الثاني من منافسات الجولة.

وعلى ملعب نادي البكيرية تغلب الطائي الثامن بـ 17 نقطة، على مضيفه البكيرية الثامن عشر برصيد 7 نقاط بنتيجة 3-0، وحقق أحد فوزاً على العدالة بنتيجة 2-1 وذلك على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ليصبح أحد بالمركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد العدالة عند النقطة 22 في المركز الرابع.

وخسر نجران على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران من ضيفه جدة بنتيجة 3-2، ليصبح جدة بالمركز 11 بـ 15 نقطة، فيما تجمد رصيد نجران عند 15 نقطة بالمركز 10.

وتعادل عرعر مع مضيفه النجوم دون أهداف، ليرتفع رصيد كل منهما للنقطة السادسة في المركزين الأخير وما قبل الأخير في جدول الترتيب.

يُذكر أن مباريات الجولة بدأت أمس بـ 5 لقاءات، حيث تعادل هجر الخامس بـ 21 نقطة مع الساحل الحادي عشر بـ 14 نقطة بهدف لهدف، وتغلب الحزم صاحب المركز الأول بـ 33 نقطة على مستضيفه الشعلة السادس عشر بـ 10 نقاط، بنتيجة هدفين دون رد.

وانتهت مباراة الجبلين الثالث بـ 27 نقطة مع الجيل الرابع عشر بـ 13 نقطة بهدف لهدف، وعلى ملعب الخليج انتهت مباراة الدرعية السادس بـ 19 نقطة مع مستضيفه الثقبة الثالث عشر بـ 13 نقطة بالتعادل الإيجابي 2-2، وفي آخر مباريات الأمس كسب الكوكب صاحب المركز التاسع بـ 17 نقطة، النهضة السابع عشر بـ 9 نقاط بنتيجة 1-0.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442 09:36 PM

الحزم يواصل تمسكه بالصدارة.. وصراع الوصافة بين الفيحاء والجبلين في ختام الجولة 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان





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اختتمت اليوم مباريات الجولة 12 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 5 لقاءات.

المباراة الأولى جمعت الفيحاء صاحب المركز الثاني بـ 27 نقطة مع ضيفه الخليج صاحب المركز السابع بـ 17 نقطة، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في افتتاح مباريات اليوم الثاني من منافسات الجولة.

وعلى ملعب نادي البكيرية تغلب الطائي الثامن بـ 17 نقطة، على مضيفه البكيرية الثامن عشر برصيد 7 نقاط بنتيجة 3-0، وحقق أحد فوزاً على العدالة بنتيجة 2-1 وذلك على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة، ليصبح أحد بالمركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد العدالة عند النقطة 22 في المركز الرابع.

وخسر نجران على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران من ضيفه جدة بنتيجة 3-2، ليصبح جدة بالمركز 11 بـ 15 نقطة، فيما تجمد رصيد نجران عند 15 نقطة بالمركز 10.

وتعادل عرعر مع مضيفه النجوم دون أهداف، ليرتفع رصيد كل منهما للنقطة السادسة في المركزين الأخير وما قبل الأخير في جدول الترتيب.

يُذكر أن مباريات الجولة بدأت أمس بـ 5 لقاءات، حيث تعادل هجر الخامس بـ 21 نقطة مع الساحل الحادي عشر بـ 14 نقطة بهدف لهدف، وتغلب الحزم صاحب المركز الأول بـ 33 نقطة على مستضيفه الشعلة السادس عشر بـ 10 نقاط، بنتيجة هدفين دون رد.

وانتهت مباراة الجبلين الثالث بـ 27 نقطة مع الجيل الرابع عشر بـ 13 نقطة بهدف لهدف، وعلى ملعب الخليج انتهت مباراة الدرعية السادس بـ 19 نقطة مع مستضيفه الثقبة الثالث عشر بـ 13 نقطة بالتعادل الإيجابي 2-2، وفي آخر مباريات الأمس كسب الكوكب صاحب المركز التاسع بـ 17 نقطة، النهضة السابع عشر بـ 9 نقاط بنتيجة 1-0.