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6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وعوالق ترابية ورياح نشطة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والمدينة المنورة ونجران وجازان وعسير ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة البرك ، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا رعدية، تشمل أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وضمد ، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخفجي والدمام والنعيرية وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ينبع ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وعوالق ترابية ورياح نشطة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والمدينة المنورة ونجران وجازان وعسير ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة البرك ، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا رعدية، تشمل أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وضمد ، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخفجي والدمام والنعيرية وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ينبع ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
02:09 AM

6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار رعدية وعوالق ترابية ورياح نشطة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والمدينة المنورة ونجران وجازان وعسير ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة البرك ، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا رعدية، تشمل أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وضمد ، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخفجي والدمام والنعيرية وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ينبع ، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.

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