النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 69 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العقلا": اليوم الوطني يُذكّرنا بنعمة توحيد البلاد ولمّ شتات المناطق

أكد أن المؤسس دمج فئات المجتمع ومكّن العباد من خيرات البلاد

قدّم رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وشعب المملكة العربية السعودية، بمناسبة الذكرى الـ91 لليوم الوطني للمملكة.

وقال "العقلا" في كلمة له: تأتي ذكرى هذا اليوم العظيم الـ91 للمملكة العربية السعودية لتذكرنا بفضل الله على هذه البلاد، ثم بفضل المؤسس جلاله الملك عبدالعزيز الذي وحّد البلاد ولمّ شتات المناطق ودمج فئات المجتمع تحت راية واحدة، ومكّن العباد من خيرات أرضها، وآمن وأًمن الحاج والمعتمر وهيّ السبّل وأقام التعليم والصحة والرخاء الاجتماعي وحارب الجهل والفقر والمرض".

وأضاف في ختام كلمته: كتب الله للمؤسس ورجاله الأوفياء عظيم الأجر، وأعّز مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووفق ونصر سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورجال حكومته، وأدام على شعب المملكة العربية السعودية العًزة والنصًر والأمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العقلا": اليوم الوطني يُذكّرنا بنعمة توحيد البلاد ولمّ شتات المناطق
سبق

قدّم رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وشعب المملكة العربية السعودية، بمناسبة الذكرى الـ91 لليوم الوطني للمملكة.

وقال "العقلا" في كلمة له: تأتي ذكرى هذا اليوم العظيم الـ91 للمملكة العربية السعودية لتذكرنا بفضل الله على هذه البلاد، ثم بفضل المؤسس جلاله الملك عبدالعزيز الذي وحّد البلاد ولمّ شتات المناطق ودمج فئات المجتمع تحت راية واحدة، ومكّن العباد من خيرات أرضها، وآمن وأًمن الحاج والمعتمر وهيّ السبّل وأقام التعليم والصحة والرخاء الاجتماعي وحارب الجهل والفقر والمرض".

وأضاف في ختام كلمته: كتب الله للمؤسس ورجاله الأوفياء عظيم الأجر، وأعّز مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووفق ونصر سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورجال حكومته، وأدام على شعب المملكة العربية السعودية العًزة والنصًر والأمان.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
04:26 PM

"العقلا": اليوم الوطني يُذكّرنا بنعمة توحيد البلاد ولمّ شتات المناطق

أكد أن المؤسس دمج فئات المجتمع ومكّن العباد من خيرات البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
356

قدّم رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وشعب المملكة العربية السعودية، بمناسبة الذكرى الـ91 لليوم الوطني للمملكة.

وقال "العقلا" في كلمة له: تأتي ذكرى هذا اليوم العظيم الـ91 للمملكة العربية السعودية لتذكرنا بفضل الله على هذه البلاد، ثم بفضل المؤسس جلاله الملك عبدالعزيز الذي وحّد البلاد ولمّ شتات المناطق ودمج فئات المجتمع تحت راية واحدة، ومكّن العباد من خيرات أرضها، وآمن وأًمن الحاج والمعتمر وهيّ السبّل وأقام التعليم والصحة والرخاء الاجتماعي وحارب الجهل والفقر والمرض".

وأضاف في ختام كلمته: كتب الله للمؤسس ورجاله الأوفياء عظيم الأجر، وأعّز مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووفق ونصر سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورجال حكومته، وأدام على شعب المملكة العربية السعودية العًزة والنصًر والأمان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,859
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,714
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,196

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة