النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفحوص تثبت إصابته بقطع في الرباط الصليبي ..الفيحاء يخسر خدمات فرناندو أندرادي

كشفت الفحوص الطبية عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المحترف البرازيلي فرناندو أندرادي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وسيحتاج إلى تدخل جراحي، يتبعه فترة تأهيل لمدة ستة أشهر.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق مع الاتحاد، الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

حيث اكتفى البرازيلي فرناندو أندرادي، باللعب لمدة 33 دقيقة مع فريقه الجديد، قبل أن يتعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، استبدل على إثرها.

وكان الفيحاء تعاقد مع أندرادي، السبت الماضي، قادمًا من بورتو البرتغالي لمدة موسم واحد بنظام الإعارة مع أحقية الشراء.

الفيحاء

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفحوص تثبت إصابته بقطع في الرباط الصليبي ..الفيحاء يخسر خدمات فرناندو أندرادي
سبق

كشفت الفحوص الطبية عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المحترف البرازيلي فرناندو أندرادي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وسيحتاج إلى تدخل جراحي، يتبعه فترة تأهيل لمدة ستة أشهر.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق مع الاتحاد، الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

حيث اكتفى البرازيلي فرناندو أندرادي، باللعب لمدة 33 دقيقة مع فريقه الجديد، قبل أن يتعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، استبدل على إثرها.

وكان الفيحاء تعاقد مع أندرادي، السبت الماضي، قادمًا من بورتو البرتغالي لمدة موسم واحد بنظام الإعارة مع أحقية الشراء.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
08:37 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
07:45 AM

الفحوص تثبت إصابته بقطع في الرباط الصليبي ..الفيحاء يخسر خدمات فرناندو أندرادي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
6,244

كشفت الفحوص الطبية عن إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المحترف البرازيلي فرناندو أندرادي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وسيحتاج إلى تدخل جراحي، يتبعه فترة تأهيل لمدة ستة أشهر.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق مع الاتحاد، الأربعاء الماضي ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

حيث اكتفى البرازيلي فرناندو أندرادي، باللعب لمدة 33 دقيقة مع فريقه الجديد، قبل أن يتعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، استبدل على إثرها.

وكان الفيحاء تعاقد مع أندرادي، السبت الماضي، قادمًا من بورتو البرتغالي لمدة موسم واحد بنظام الإعارة مع أحقية الشراء.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,711
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,347
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,632
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,341

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة