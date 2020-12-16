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#ملتقى_الميزانية_2021 ينطلق اليوم تعزيزاً لمبدأ المشاركة والتواصل

يشارك في الفعالية وزراء المالية والصحة والتجارة و"البيئة" ووزير النقل

قالت وزارة المالية إن اليوم -بإذن الله- ينطلق ملتقى إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021م، وأوضحت المالية أن ذلك يأتي تعزيزاً لمبدأ المشاركة والتواصل مع المواطنين والمستثمرين والمجتمعين الدولي والمحلي.

يشارك في الفعالية وزراء المالية والصحة والتجارة و"البيئة والمياه" ووزير النقل.

وكان قد أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس الثلاثاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2021).

وفيما يأتي أرقام الميزانية:

الإيرادات: 849 مليار ريال.

المصروفات: 990 مليار ريال.

العجز: 141 مليار ريال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#ملتقى_الميزانية_2021 ينطلق اليوم تعزيزاً لمبدأ المشاركة والتواصل
سبق

قالت وزارة المالية إن اليوم -بإذن الله- ينطلق ملتقى إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021م، وأوضحت المالية أن ذلك يأتي تعزيزاً لمبدأ المشاركة والتواصل مع المواطنين والمستثمرين والمجتمعين الدولي والمحلي.

يشارك في الفعالية وزراء المالية والصحة والتجارة و"البيئة والمياه" ووزير النقل.

وكان قد أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس الثلاثاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2021).

وفيما يأتي أرقام الميزانية:

الإيرادات: 849 مليار ريال.

المصروفات: 990 مليار ريال.

العجز: 141 مليار ريال.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
11:19 AM

#ملتقى_الميزانية_2021 ينطلق اليوم تعزيزاً لمبدأ المشاركة والتواصل

يشارك في الفعالية وزراء المالية والصحة والتجارة و"البيئة" ووزير النقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة المالية إن اليوم -بإذن الله- ينطلق ملتقى إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021م، وأوضحت المالية أن ذلك يأتي تعزيزاً لمبدأ المشاركة والتواصل مع المواطنين والمستثمرين والمجتمعين الدولي والمحلي.

يشارك في الفعالية وزراء المالية والصحة والتجارة و"البيئة والمياه" ووزير النقل.

وكان قد أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمس الثلاثاء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2021).

وفيما يأتي أرقام الميزانية:

الإيرادات: 849 مليار ريال.

المصروفات: 990 مليار ريال.

العجز: 141 مليار ريال.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,628
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,580
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,604
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,069

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