"باردة" تنزاح وسحب تتهيّأ هنا.. الحصيني" يرسم "خريطة أجواء 96 ساعة"

قال: غبار من خفيف لمتوسط يصل إلى نجران وشرق عسير والباحة صباحاً

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تنزاح الكتلة الباردة نسبياً تدريجياً عن أجواء المملكة ابتداءً من الأربعاء 1442/8/25هـ، كما توقّع أن يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر"، متوقع أن تظهر بعض السحب على أجزاءٍ من مرتفعات عسير وجازان؛ بعضها ممطر -إن شاء الله- اليوم الأحد.

وتابع: "الغبار من خفيف لمتوسط يصل إلى نجران وشرق عسير والباحة، صباح اليوم الأحد، متوقع أجواء من باردة الى باردة نسبياً، فجر الإثنين والثلاثاء، ومن معتدلة إلى تميل للاعتدال، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، نهاراً على الشمالية، والوسطى، وأجزاءٍ من الشرقية والمرتفعات".