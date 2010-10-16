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أمير تبوك يطمئن على صحة المواطن البلوي الذي تبرع لشقيقته بكليته

منوهًا بموقف "البلوي" الإنساني النبيل غير المستغرب على أبناء المملكة

اطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم، على صحة المواطن مشهور مهدي الحمري البلوي الذي تبرع بكليته لشقيقته، التي تعاني من الفشل الكلوي. جاء ذلك خلال اتصالي هاتفي أجراه أمير تبوك مع "البلوي" الذي يرقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مثمّنًا له هذه البادرة الطيبة.

ونوّه أمير تبوك بموقف "البلوي" الإنساني النبيل غير المستغرب على أبناء المملكة؛ داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجزل له الأجر والمثوبة.

من جانبه أعرب المواطن "البلوي" عن شكره لأمير منطقة تبوك على اتصاله واطمئنانه على صحته، وهو الأمر الذي اعتاد عليه أبناء المنطقة دائمًا.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس خبر تبرع ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ مشهور بن مهدي الحمري البلوي (29 عامًا)، أحد ﺳﻜﺎﻥ ﻣنطقة تبوك، الذي ضرب أﺭﻭﻉ أمثلة في ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ حين ﺗﺒﺮﻉ ﺑﻜﻠﻴﺘﻪ ﻟﻴﻨﻘﺬ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ "عبير البلوي" ﺫﺍﺕ ﺍﻟـ26عامًا، ﻣﻊ معاناتها من ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ؛ فيما أجريت الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

‏وﺃﺳﻬﻢ "ﺍلبلوي" -ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ- ﻓﻲ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ.

ويعمل "مشهور البلوي" حارس أمن في مستشفى الملك خالد بتبوك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يطمئن على صحة المواطن البلوي الذي تبرع لشقيقته بكليته
سبق

اطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم، على صحة المواطن مشهور مهدي الحمري البلوي الذي تبرع بكليته لشقيقته، التي تعاني من الفشل الكلوي. جاء ذلك خلال اتصالي هاتفي أجراه أمير تبوك مع "البلوي" الذي يرقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مثمّنًا له هذه البادرة الطيبة.

ونوّه أمير تبوك بموقف "البلوي" الإنساني النبيل غير المستغرب على أبناء المملكة؛ داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجزل له الأجر والمثوبة.

من جانبه أعرب المواطن "البلوي" عن شكره لأمير منطقة تبوك على اتصاله واطمئنانه على صحته، وهو الأمر الذي اعتاد عليه أبناء المنطقة دائمًا.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس خبر تبرع ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ مشهور بن مهدي الحمري البلوي (29 عامًا)، أحد ﺳﻜﺎﻥ ﻣنطقة تبوك، الذي ضرب أﺭﻭﻉ أمثلة في ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ حين ﺗﺒﺮﻉ ﺑﻜﻠﻴﺘﻪ ﻟﻴﻨﻘﺬ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ "عبير البلوي" ﺫﺍﺕ ﺍﻟـ26عامًا، ﻣﻊ معاناتها من ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ؛ فيما أجريت الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

‏وﺃﺳﻬﻢ "ﺍلبلوي" -ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ- ﻓﻲ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ.

ويعمل "مشهور البلوي" حارس أمن في مستشفى الملك خالد بتبوك.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
02:33 PM

أمير تبوك يطمئن على صحة المواطن البلوي الذي تبرع لشقيقته بكليته

منوهًا بموقف "البلوي" الإنساني النبيل غير المستغرب على أبناء المملكة

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بدر الجبل - تبوك
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اطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم، على صحة المواطن مشهور مهدي الحمري البلوي الذي تبرع بكليته لشقيقته، التي تعاني من الفشل الكلوي. جاء ذلك خلال اتصالي هاتفي أجراه أمير تبوك مع "البلوي" الذي يرقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مثمّنًا له هذه البادرة الطيبة.

ونوّه أمير تبوك بموقف "البلوي" الإنساني النبيل غير المستغرب على أبناء المملكة؛ داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجزل له الأجر والمثوبة.

من جانبه أعرب المواطن "البلوي" عن شكره لأمير منطقة تبوك على اتصاله واطمئنانه على صحته، وهو الأمر الذي اعتاد عليه أبناء المنطقة دائمًا.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس خبر تبرع ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ مشهور بن مهدي الحمري البلوي (29 عامًا)، أحد ﺳﻜﺎﻥ ﻣنطقة تبوك، الذي ضرب أﺭﻭﻉ أمثلة في ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ حين ﺗﺒﺮﻉ ﺑﻜﻠﻴﺘﻪ ﻟﻴﻨﻘﺬ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ "عبير البلوي" ﺫﺍﺕ ﺍﻟـ26عامًا، ﻣﻊ معاناتها من ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ؛ فيما أجريت الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

‏وﺃﺳﻬﻢ "ﺍلبلوي" -ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ- ﻓﻲ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ.

ويعمل "مشهور البلوي" حارس أمن في مستشفى الملك خالد بتبوك.

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