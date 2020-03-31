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أمير تبوك يثمّن جهود العاملين بالحكومة في تنفيذ خطة مواجهة "كورونا"

أثنى على جهود منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة

ثمن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، جهود القطاعات الحكومية في المملكة، في تنفيذ الخطط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأثنى على جهود منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، منوهًا إلى ما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد -حفظهم الله-.

ووجّه أمير المنطقة، مدير عام الشؤون الصحية بتبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، نقل تحياته وتقديره وشكره للكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري؛ على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهلهم في المنطقة.

كما ثمن جهود منسوبي أمانة منطقة تبوك، منوهًا إلى ما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد -حفظهم الله-.

ووجّه أمير تبوك، أمين المنطقة، المهندس فارس بن مياح الشفق، بنقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها؛ على أعمال خدمة وطنهم وأهلهم في تبوك.

وتطرق أمير تبوك، في حديثه عن أهمية دور وزارة التجارة، مثمنًا جهود منسوبي فرع وزارة التجارة بالمنطقة، منوهًا إلى ما يحظى به قطاع الخدمات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد -حفظهم الله-.

ووجّه أمير المنطقة، مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك، المهندس سالم بن سليمان الوباري، بنقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بالفرع والفروع التابعة له بالمحافظات على أعمالهم الجليلة.

بدورهم أعرب مديرو الإدارات الحكومية عن خالص امتنانهم وشكرهم لأمير منطقة تبوك، على المتابعة الدقيقة والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات بالمنطقة، منوهين إلى الدعم الكبير والمتابعة المستمرة لجميع القطاعات منه للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يثمّن جهود العاملين بالحكومة في تنفيذ خطة مواجهة "كورونا"
سبق

ثمن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، جهود القطاعات الحكومية في المملكة، في تنفيذ الخطط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأثنى على جهود منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، منوهًا إلى ما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد -حفظهم الله-.

ووجّه أمير المنطقة، مدير عام الشؤون الصحية بتبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، نقل تحياته وتقديره وشكره للكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري؛ على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهلهم في المنطقة.

كما ثمن جهود منسوبي أمانة منطقة تبوك، منوهًا إلى ما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد -حفظهم الله-.

ووجّه أمير تبوك، أمين المنطقة، المهندس فارس بن مياح الشفق، بنقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها؛ على أعمال خدمة وطنهم وأهلهم في تبوك.

وتطرق أمير تبوك، في حديثه عن أهمية دور وزارة التجارة، مثمنًا جهود منسوبي فرع وزارة التجارة بالمنطقة، منوهًا إلى ما يحظى به قطاع الخدمات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد -حفظهم الله-.

ووجّه أمير المنطقة، مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك، المهندس سالم بن سليمان الوباري، بنقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بالفرع والفروع التابعة له بالمحافظات على أعمالهم الجليلة.

بدورهم أعرب مديرو الإدارات الحكومية عن خالص امتنانهم وشكرهم لأمير منطقة تبوك، على المتابعة الدقيقة والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات بالمنطقة، منوهين إلى الدعم الكبير والمتابعة المستمرة لجميع القطاعات منه للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
05:28 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:30 PM

أمير تبوك يثمّن جهود العاملين بالحكومة في تنفيذ خطة مواجهة "كورونا"

أثنى على جهود منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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ثمن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، جهود القطاعات الحكومية في المملكة، في تنفيذ الخطط والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأثنى على جهود منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، منوهًا إلى ما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد -حفظهم الله-.

ووجّه أمير المنطقة، مدير عام الشؤون الصحية بتبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، نقل تحياته وتقديره وشكره للكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري؛ على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهلهم في المنطقة.

كما ثمن جهود منسوبي أمانة منطقة تبوك، منوهًا إلى ما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد -حفظهم الله-.

ووجّه أمير تبوك، أمين المنطقة، المهندس فارس بن مياح الشفق، بنقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها؛ على أعمال خدمة وطنهم وأهلهم في تبوك.

وتطرق أمير تبوك، في حديثه عن أهمية دور وزارة التجارة، مثمنًا جهود منسوبي فرع وزارة التجارة بالمنطقة، منوهًا إلى ما يحظى به قطاع الخدمات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد -حفظهم الله-.

ووجّه أمير المنطقة، مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك، المهندس سالم بن سليمان الوباري، بنقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بالفرع والفروع التابعة له بالمحافظات على أعمالهم الجليلة.

بدورهم أعرب مديرو الإدارات الحكومية عن خالص امتنانهم وشكرهم لأمير منطقة تبوك، على المتابعة الدقيقة والتوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات بالمنطقة، منوهين إلى الدعم الكبير والمتابعة المستمرة لجميع القطاعات منه للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات.

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