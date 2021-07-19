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بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية لرجال الأمن الذين يخدمون الحجيج: أنتم مجاهدون في سبيل الله.. والقيادة حريصة عليكم

خلال جولته التفقدية بمسجد التنعيم.. وأشاد بكل الجهود المبذولة

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمات ثناء وتقدير لرجال الأمن الذين يخدمون ضيوف الرحمن في مسجد التنعيم بمكة المكرمة، وقال: "أنتم في أجر وخير، وأنتم مجاهدون في سبيل الله، وولاة الأمر حريصون عليكم. وأنتم تؤدون واجبكم. وأبناء هذا الوطن المعطاء سخرهم الله سبحانه وتعالى لخدمة ضيوف الرحمن".

جاء ذلك في مقطع فيديو خلال الزيارة التفقدية للوزير، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في مسجد التنعيم بمكة المكرمة، مطلعًا على جاهزيته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.

وقد التقى الوزير عددًا من رجال الأمن الذين يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام، وأشاد بجهودهم قائلاً: "إن الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- سمى نفسه خادم الحرمين الشريفين، ويفتخر بهذا، وكلنا خُدّام للحرمين الشريفين، ورجال الأمن لا يقصرون أبدًا في الحفاظ على أمن ومقدرات هذا الوطن المعطاء. والله يحفظكم ويحفظ جنودنا البواسل المرابطين في الحدود".

كما شارك في تنفيذ مبادرة الوزارة "ظل ووقاية2"، التي تُعنى بإهداء مظلات شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجيج في حج هذا العام لوقايتهم من أشعة الشمس الحارقة؛ إذ أهدى معاليه المظلات لرجال الأمن الذين نذروا أنفسهم لخدمة دينهم ووطنهم.

وتُعدُّ هذه اللفتة من معاليه تكريمًا لجهود رجال الأمن، وعرفانًا لما يبذلونه في سبيل تحقيق الأمن، والحفاظ على مقدرات الوطن، والمساهمة في تطبيق البروتوكولات الصحية، وخدمة حجاج بيت الله الحرام تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة –أيَّدهم الله-.


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بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية لرجال الأمن الذين يخدمون الحجيج: أنتم مجاهدون في سبيل الله.. والقيادة حريصة عليكم
سبق

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمات ثناء وتقدير لرجال الأمن الذين يخدمون ضيوف الرحمن في مسجد التنعيم بمكة المكرمة، وقال: "أنتم في أجر وخير، وأنتم مجاهدون في سبيل الله، وولاة الأمر حريصون عليكم. وأنتم تؤدون واجبكم. وأبناء هذا الوطن المعطاء سخرهم الله سبحانه وتعالى لخدمة ضيوف الرحمن".

جاء ذلك في مقطع فيديو خلال الزيارة التفقدية للوزير، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في مسجد التنعيم بمكة المكرمة، مطلعًا على جاهزيته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.

وقد التقى الوزير عددًا من رجال الأمن الذين يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام، وأشاد بجهودهم قائلاً: "إن الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- سمى نفسه خادم الحرمين الشريفين، ويفتخر بهذا، وكلنا خُدّام للحرمين الشريفين، ورجال الأمن لا يقصرون أبدًا في الحفاظ على أمن ومقدرات هذا الوطن المعطاء. والله يحفظكم ويحفظ جنودنا البواسل المرابطين في الحدود".

كما شارك في تنفيذ مبادرة الوزارة "ظل ووقاية2"، التي تُعنى بإهداء مظلات شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجيج في حج هذا العام لوقايتهم من أشعة الشمس الحارقة؛ إذ أهدى معاليه المظلات لرجال الأمن الذين نذروا أنفسهم لخدمة دينهم ووطنهم.

وتُعدُّ هذه اللفتة من معاليه تكريمًا لجهود رجال الأمن، وعرفانًا لما يبذلونه في سبيل تحقيق الأمن، والحفاظ على مقدرات الوطن، والمساهمة في تطبيق البروتوكولات الصحية، وخدمة حجاج بيت الله الحرام تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة –أيَّدهم الله-.


19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
12:05 AM

بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية لرجال الأمن الذين يخدمون الحجيج: أنتم مجاهدون في سبيل الله.. والقيادة حريصة عليكم

خلال جولته التفقدية بمسجد التنعيم.. وأشاد بكل الجهود المبذولة

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
3
1,345

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمات ثناء وتقدير لرجال الأمن الذين يخدمون ضيوف الرحمن في مسجد التنعيم بمكة المكرمة، وقال: "أنتم في أجر وخير، وأنتم مجاهدون في سبيل الله، وولاة الأمر حريصون عليكم. وأنتم تؤدون واجبكم. وأبناء هذا الوطن المعطاء سخرهم الله سبحانه وتعالى لخدمة ضيوف الرحمن".

جاء ذلك في مقطع فيديو خلال الزيارة التفقدية للوزير، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في مسجد التنعيم بمكة المكرمة، مطلعًا على جاهزيته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام في سبيل تحقيق السلامة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات عبر الشركات الوطنية المختصة بالتعقيم والنظافة.

وقد التقى الوزير عددًا من رجال الأمن الذين يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام، وأشاد بجهودهم قائلاً: "إن الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- سمى نفسه خادم الحرمين الشريفين، ويفتخر بهذا، وكلنا خُدّام للحرمين الشريفين، ورجال الأمن لا يقصرون أبدًا في الحفاظ على أمن ومقدرات هذا الوطن المعطاء. والله يحفظكم ويحفظ جنودنا البواسل المرابطين في الحدود".

كما شارك في تنفيذ مبادرة الوزارة "ظل ووقاية2"، التي تُعنى بإهداء مظلات شمسية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجيج في حج هذا العام لوقايتهم من أشعة الشمس الحارقة؛ إذ أهدى معاليه المظلات لرجال الأمن الذين نذروا أنفسهم لخدمة دينهم ووطنهم.

وتُعدُّ هذه اللفتة من معاليه تكريمًا لجهود رجال الأمن، وعرفانًا لما يبذلونه في سبيل تحقيق الأمن، والحفاظ على مقدرات الوطن، والمساهمة في تطبيق البروتوكولات الصحية، وخدمة حجاج بيت الله الحرام تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة –أيَّدهم الله-.


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