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"رويترز": أرامكو السعودية تتلقى طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار

لسندات دولارية على 5 شرائح.. ذات أولوية وغير مضمونة بأصول

قالت وكالة "رويترز": إن شركة أرامكو السعودية تَلَقّت طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار لسندات دولارية على 5 شرائح.

وأمس أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن عزمها لإصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار، وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول؛ مشيرة إلى أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول": إنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة أو لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وقالت إنها عينت "جي بي مورجان" و"مورجان ستانلي" بصفتهما منظمين وموزعين بموجب برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل، بالإضافة إلى "سيتي جروب" و"جولدمان ساكس إنترناشونال" و"إتش إس بي سي" و"الأهلي المالية" بصفتهم موزعين، وسينظم المنظمون والموزعون سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتبارًا من 16 نوفمبر 2020.

وأشارت إلى أن طرح هذه السندات سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح؛ وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وأضافت أن الطرح سيخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستُطرح بموجب أحكام القاعدة 144- أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن (London Stock Exchange’s Regulated Market).

أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"رويترز": أرامكو السعودية تتلقى طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار
سبق

قالت وكالة "رويترز": إن شركة أرامكو السعودية تَلَقّت طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار لسندات دولارية على 5 شرائح.

وأمس أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن عزمها لإصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار، وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول؛ مشيرة إلى أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول": إنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة أو لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وقالت إنها عينت "جي بي مورجان" و"مورجان ستانلي" بصفتهما منظمين وموزعين بموجب برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل، بالإضافة إلى "سيتي جروب" و"جولدمان ساكس إنترناشونال" و"إتش إس بي سي" و"الأهلي المالية" بصفتهم موزعين، وسينظم المنظمون والموزعون سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتبارًا من 16 نوفمبر 2020.

وأشارت إلى أن طرح هذه السندات سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح؛ وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وأضافت أن الطرح سيخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستُطرح بموجب أحكام القاعدة 144- أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن (London Stock Exchange’s Regulated Market).

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
02:00 PM

"رويترز": أرامكو السعودية تتلقى طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار

لسندات دولارية على 5 شرائح.. ذات أولوية وغير مضمونة بأصول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة "رويترز": إن شركة أرامكو السعودية تَلَقّت طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار لسندات دولارية على 5 شرائح.

وأمس أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، عن عزمها لإصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار، وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول؛ مشيرة إلى أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول": إنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة أو لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من السندات.

وقالت إنها عينت "جي بي مورجان" و"مورجان ستانلي" بصفتهما منظمين وموزعين بموجب برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل، بالإضافة إلى "سيتي جروب" و"جولدمان ساكس إنترناشونال" و"إتش إس بي سي" و"الأهلي المالية" بصفتهم موزعين، وسينظم المنظمون والموزعون سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتبارًا من 16 نوفمبر 2020.

وأشارت إلى أن طرح هذه السندات سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح؛ وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

وأضافت أن الطرح سيخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستُطرح بموجب أحكام القاعدة 144- أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن (London Stock Exchange’s Regulated Market).

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