النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عراك بين موظفة فندق ونزيل بصبيا: "قال اصعدي للغرفة فسكبت عليه كوب القهوة"

قالت: "فاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي فلم أتحمل".. الجهات الأمنية باشرت الموقع

شهد لوبي فندق بمحافظة صبيا، أمس الجمعة، عراكًا بالأيدي بين موظفة الاستقبال وأحد النزلاء، وذلك بعد سباب وألفاظ ضد الموظفة.

وقالت الموظفة لـ"سبق": في مساء يوم أمس الجمعة، دخل أحد المواطنين للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار.

وأضافت: رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ مما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي.

وتابعت: باشرت الشرطة الحادثة، وتم التحفظ على النزيل، وأطالب بأخذ حقي من النزيل الذي تعرض لي أمام الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عراك بين موظفة فندق ونزيل بصبيا: "قال اصعدي للغرفة فسكبت عليه كوب القهوة"
سبق

شهد لوبي فندق بمحافظة صبيا، أمس الجمعة، عراكًا بالأيدي بين موظفة الاستقبال وأحد النزلاء، وذلك بعد سباب وألفاظ ضد الموظفة.

وقالت الموظفة لـ"سبق": في مساء يوم أمس الجمعة، دخل أحد المواطنين للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار.

وأضافت: رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ مما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي.

وتابعت: باشرت الشرطة الحادثة، وتم التحفظ على النزيل، وأطالب بأخذ حقي من النزيل الذي تعرض لي أمام الجميع.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
02:13 PM

عراك بين موظفة فندق ونزيل بصبيا: "قال اصعدي للغرفة فسكبت عليه كوب القهوة"

قالت: "فاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي فلم أتحمل".. الجهات الأمنية باشرت الموقع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
36
16,300

شهد لوبي فندق بمحافظة صبيا، أمس الجمعة، عراكًا بالأيدي بين موظفة الاستقبال وأحد النزلاء، وذلك بعد سباب وألفاظ ضد الموظفة.

وقالت الموظفة لـ"سبق": في مساء يوم أمس الجمعة، دخل أحد المواطنين للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار.

وأضافت: رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ مما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي.

وتابعت: باشرت الشرطة الحادثة، وتم التحفظ على النزيل، وأطالب بأخذ حقي من النزيل الذي تعرض لي أمام الجميع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,002
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,528
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,440
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,857

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة