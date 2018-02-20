آل الشيخ يوقّع اتفاقية لإنشاء 3 صالات للبولينج والبلياردو

في الرياض وجدة والدمام وساحة خاصة برياضة "الدرفت"

وقّع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اتفاقية مع رئيس مجلس إدارة الشركة المشرفة على المركز العالمي للبولينج الأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز لإنشاء ثلاث صالات للبولينج والبلياردو في الرياض وجدة والدمام.

وقالت الهيئة العامة للرياضة: تضمنت الاتفاقية كذلك إنشاء ساحة خاصة برياضة السيارات "الدرفت" بالإضافة إلى مشاريع رياضية أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الخطط النوعية التي تسعى الهيئة العامة للرياضة لتنفيذها على أرض الواقع؛ من أجل زيادة انتشار ثقافة الألعاب المتنوعة والهوايات المختلفة بين أفراد المجتمع.