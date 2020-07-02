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"التجارة" تشهّر بصاحب محطة تغش في بيع الوقود

شَهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة محروقات بمحافظة جدة؛ إثر صدور حُكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، ومخالفة 12 مضخة وقود للمعايرة والمقاييس، تم إغلاقها فوريًّا في حينه.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، المتضمن فرض غرامة مالية على المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

يأتي ذلك في إطار مراقبة "التجارة" التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة؛ بهدف حماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية؛ حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة، والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة، عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهّر بصاحب محطة تغش في بيع الوقود
سبق

شَهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة محروقات بمحافظة جدة؛ إثر صدور حُكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، ومخالفة 12 مضخة وقود للمعايرة والمقاييس، تم إغلاقها فوريًّا في حينه.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، المتضمن فرض غرامة مالية على المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

يأتي ذلك في إطار مراقبة "التجارة" التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة؛ بهدف حماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية؛ حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة، والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة، عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
09:48 AM

"التجارة" تشهّر بصاحب محطة تغش في بيع الوقود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شَهّرت وزارة التجارة بصاحب محطة محروقات بمحافظة جدة؛ إثر صدور حُكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، ومخالفة 12 مضخة وقود للمعايرة والمقاييس، تم إغلاقها فوريًّا في حينه.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، المتضمن فرض غرامة مالية على المخالف والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

يأتي ذلك في إطار مراقبة "التجارة" التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة؛ بهدف حماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية؛ حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة، والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة، عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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