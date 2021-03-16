"المعلمي" يلتقي المرشح لرئاسة الجمعية العمومية للدورة 76 للأمم المتحدة
جرى خلال اللقاء مناقشة رؤيته وأولوياته.. خاصة القضايا المهمة للمملكة
الْتقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس افتراضيًّا، بالمرشح لمنصب رئيس الجمعية العمومية للدورة 76 للأمم المتحدة، الدكتور زلماي رسول.
وجرى خلال اللقاء مناقشة رؤية المرشح الدكتور رسول وأولوياته للدورة 76؛ خاصة القضايا المهمة للمملكة العربية السعودية.
حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم الترشيحات في وفد المملكة بندر النهدي.
المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة
السفير عبدالله بن يحيى المعلمي
"المعلمي" يلتقي المرشح لرئاسة الجمعية العمومية للدورة 76 للأمم المتحدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-16
الْتقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس افتراضيًّا، بالمرشح لمنصب رئيس الجمعية العمومية للدورة 76 للأمم المتحدة، الدكتور زلماي رسول.
وجرى خلال اللقاء مناقشة رؤية المرشح الدكتور رسول وأولوياته للدورة 76؛ خاصة القضايا المهمة للمملكة العربية السعودية.
حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم الترشيحات في وفد المملكة بندر النهدي.
16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
11:51 AM
"المعلمي" يلتقي المرشح لرئاسة الجمعية العمومية للدورة 76 للأمم المتحدة
جرى خلال اللقاء مناقشة رؤيته وأولوياته.. خاصة القضايا المهمة للمملكة
الْتقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس افتراضيًّا، بالمرشح لمنصب رئيس الجمعية العمومية للدورة 76 للأمم المتحدة، الدكتور زلماي رسول.
وجرى خلال اللقاء مناقشة رؤية المرشح الدكتور رسول وأولوياته للدورة 76؛ خاصة القضايا المهمة للمملكة العربية السعودية.
حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم الترشيحات في وفد المملكة بندر النهدي.