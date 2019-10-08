النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في "موسم الرياض": اعتزال ياسر .. و"سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين

تشهد فعاليات "موسم الرياض" والذي سينطلق الجمعة المقبلة ولمدة 70 يومًا وبتنظيم هيئة الترفيه عددًا من الفعاليات الرياضية.

وستتنوع الفعاليات بين كرة القدم والمصارعة والسيارات ومعرض ريال مدريد، وجاءت الفعاليات على النحو التالي:

حلبة تحدي العمالقة والتي ستشهد عرض مونستر جام لصدام السيارات العملاقة والذي سيُقام في الفترة من 21 - 26 نوفمبر.

معرض ريال مدريد ويحتوي على ملعب "البرنابيو" الافتراضي وعرض لجوائز وبطولات النادي وقمصان الفريق، وسيُقام في 20 أكتوبر - 15 يناير.

فوت بارك، حيث سيقدم المشاركون فنونهم الكروية التي لم يشاهدها أحد وسيُقام في 20 أكتوبر - 15 يناير.

كراون جويل والذي سيشهد وجود أقوى المصارعين في 31 أكتوبر.

سوبر كلاسيكو وسيجمع منتخبي الأرجنتين والبرازيل في مباراة مليئة بالنجوم في تاريخ 15 نوفمبر.

اعتزال ياسر القحطاني لاعب فريق الهلال والذي سيُقام في 1 ديسمبر.

الرياض موسم الرياض هيئة الترفيه ياسر القحطاني اعتزال سوبر كلاسيكو البرازيل الأرجنتين كرة القدم المصارعة السيارات معرض ريال مدريد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في "موسم الرياض": اعتزال ياسر .. و"سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين
سبق

تشهد فعاليات "موسم الرياض" والذي سينطلق الجمعة المقبلة ولمدة 70 يومًا وبتنظيم هيئة الترفيه عددًا من الفعاليات الرياضية.

وستتنوع الفعاليات بين كرة القدم والمصارعة والسيارات ومعرض ريال مدريد، وجاءت الفعاليات على النحو التالي:

حلبة تحدي العمالقة والتي ستشهد عرض مونستر جام لصدام السيارات العملاقة والذي سيُقام في الفترة من 21 - 26 نوفمبر.

معرض ريال مدريد ويحتوي على ملعب "البرنابيو" الافتراضي وعرض لجوائز وبطولات النادي وقمصان الفريق، وسيُقام في 20 أكتوبر - 15 يناير.

فوت بارك، حيث سيقدم المشاركون فنونهم الكروية التي لم يشاهدها أحد وسيُقام في 20 أكتوبر - 15 يناير.

كراون جويل والذي سيشهد وجود أقوى المصارعين في 31 أكتوبر.

سوبر كلاسيكو وسيجمع منتخبي الأرجنتين والبرازيل في مباراة مليئة بالنجوم في تاريخ 15 نوفمبر.

اعتزال ياسر القحطاني لاعب فريق الهلال والذي سيُقام في 1 ديسمبر.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
01:46 AM

في "موسم الرياض": اعتزال ياسر .. و"سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,917

تشهد فعاليات "موسم الرياض" والذي سينطلق الجمعة المقبلة ولمدة 70 يومًا وبتنظيم هيئة الترفيه عددًا من الفعاليات الرياضية.

وستتنوع الفعاليات بين كرة القدم والمصارعة والسيارات ومعرض ريال مدريد، وجاءت الفعاليات على النحو التالي:

حلبة تحدي العمالقة والتي ستشهد عرض مونستر جام لصدام السيارات العملاقة والذي سيُقام في الفترة من 21 - 26 نوفمبر.

معرض ريال مدريد ويحتوي على ملعب "البرنابيو" الافتراضي وعرض لجوائز وبطولات النادي وقمصان الفريق، وسيُقام في 20 أكتوبر - 15 يناير.

فوت بارك، حيث سيقدم المشاركون فنونهم الكروية التي لم يشاهدها أحد وسيُقام في 20 أكتوبر - 15 يناير.

كراون جويل والذي سيشهد وجود أقوى المصارعين في 31 أكتوبر.

سوبر كلاسيكو وسيجمع منتخبي الأرجنتين والبرازيل في مباراة مليئة بالنجوم في تاريخ 15 نوفمبر.

اعتزال ياسر القحطاني لاعب فريق الهلال والذي سيُقام في 1 ديسمبر.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,705
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,556
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,619
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,284

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة