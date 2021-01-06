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الجمارك تعلن مزاداً لبيع بضائع منوّعة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

قالت: يُقام الأحد 24 يناير الجاري ووفق مجموعة اشتراطات

أعلنت الجمارك_السعودية، إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوّعة" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يوم الأحد 24 من شهر يناير الجاري.

وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر، تعلن الجمارك_السعودية، إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوّعة" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأشارت إلى أنه يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط التالية:

- دفع مبلغ تأمين إلزامي «50.000» ريال بشيك مصدّق، باسم مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.

- إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد، ودفع كامل القيمة بشيك مصدّق باسم مدير عام الجمرك، أو إيداعها في حساب الجمرك.

- دفع عمولة السعي، وقدرها 2.5%، على قيمة البيع.

- يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد و«20» يوماً للبضائع برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فروس كورونا المستجد، حسب توجيهات وزارة الصحة.

الجمارك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجمارك تعلن مزاداً لبيع بضائع منوّعة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
سبق

أعلنت الجمارك_السعودية، إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوّعة" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يوم الأحد 24 من شهر يناير الجاري.

وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر، تعلن الجمارك_السعودية، إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوّعة" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأشارت إلى أنه يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط التالية:

- دفع مبلغ تأمين إلزامي «50.000» ريال بشيك مصدّق، باسم مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.

- إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد، ودفع كامل القيمة بشيك مصدّق باسم مدير عام الجمرك، أو إيداعها في حساب الجمرك.

- دفع عمولة السعي، وقدرها 2.5%، على قيمة البيع.

- يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد و«20» يوماً للبضائع برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فروس كورونا المستجد، حسب توجيهات وزارة الصحة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
02:04 PM

الجمارك تعلن مزاداً لبيع بضائع منوّعة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

قالت: يُقام الأحد 24 يناير الجاري ووفق مجموعة اشتراطات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الجمارك_السعودية، إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوّعة" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يوم الأحد 24 من شهر يناير الجاري.

وقالت المديرية، عبر حسابها في تويتر، تعلن الجمارك_السعودية، إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوّعة" في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأشارت إلى أنه يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط التالية:

- دفع مبلغ تأمين إلزامي «50.000» ريال بشيك مصدّق، باسم مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز.

- إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد، ودفع كامل القيمة بشيك مصدّق باسم مدير عام الجمرك، أو إيداعها في حساب الجمرك.

- دفع عمولة السعي، وقدرها 2.5%، على قيمة البيع.

- يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد و«20» يوماً للبضائع برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فروس كورونا المستجد، حسب توجيهات وزارة الصحة.

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