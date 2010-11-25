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الوطني للأرصاد يكشف عن أول منطقة ستتأثر بهطولات "سقيا"

المركز: الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات ما زالت تشير إلى فرصة هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.

وقال المركز: منطقة مكة المكرمة وسواحلها أولى المناطق تأثراً من مساء هذا اليوم.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في ‎المملكة «تسميات» قد أقرت توثيق الحالة المطرية المرتقبة بمشيئة الله باسم ‎سقيا، والتي من المتوقع أن يبدأ تأثيرها بمشيئة الله تعالى اليوم الأربعاء 10 ربيع الآخر 1442 الموافق 25 نوفمبر 2020. وتوقعت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أن تستمر الحالة المطرية لبضعة أيام، حيث يشمل تأثيرها مناطق عديدة بإذن الله تعالى.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوطني للأرصاد يكشف عن أول منطقة ستتأثر بهطولات "سقيا"
سبق

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات ما زالت تشير إلى فرصة هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.

وقال المركز: منطقة مكة المكرمة وسواحلها أولى المناطق تأثراً من مساء هذا اليوم.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في ‎المملكة «تسميات» قد أقرت توثيق الحالة المطرية المرتقبة بمشيئة الله باسم ‎سقيا، والتي من المتوقع أن يبدأ تأثيرها بمشيئة الله تعالى اليوم الأربعاء 10 ربيع الآخر 1442 الموافق 25 نوفمبر 2020. وتوقعت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أن تستمر الحالة المطرية لبضعة أيام، حيث يشمل تأثيرها مناطق عديدة بإذن الله تعالى.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
03:22 PM

الوطني للأرصاد يكشف عن أول منطقة ستتأثر بهطولات "سقيا"

المركز: الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات ما زالت تشير إلى فرصة هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة.

وقال المركز: منطقة مكة المكرمة وسواحلها أولى المناطق تأثراً من مساء هذا اليوم.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في ‎المملكة «تسميات» قد أقرت توثيق الحالة المطرية المرتقبة بمشيئة الله باسم ‎سقيا، والتي من المتوقع أن يبدأ تأثيرها بمشيئة الله تعالى اليوم الأربعاء 10 ربيع الآخر 1442 الموافق 25 نوفمبر 2020. وتوقعت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، أن تستمر الحالة المطرية لبضعة أيام، حيث يشمل تأثيرها مناطق عديدة بإذن الله تعالى.

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