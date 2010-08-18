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المسند: لا يلوح في الأفق انخفاضٌ ملحوظٌ لدرجة الحرارة حتى نهاية أغسطس

تتشكّل بعض السحب التي قد تهطل منها أمطارٌ على أجزاءٍ من مرتفعات جازان

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أنه حتى نهاية شهر #أغسطس الحالي لا يلوح في الأفق انخفاضٌ لدرجة الحرارة بشكلٍ ملحوظٍ وكبير.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم أن تتشكّل بعض السحب التي قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة، وقد تمتد حتى منطقة #مكة.

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المسند: لا يلوح في الأفق انخفاضٌ ملحوظٌ لدرجة الحرارة حتى نهاية أغسطس
سبق

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أنه حتى نهاية شهر #أغسطس الحالي لا يلوح في الأفق انخفاضٌ لدرجة الحرارة بشكلٍ ملحوظٍ وكبير.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم أن تتشكّل بعض السحب التي قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة، وقد تمتد حتى منطقة #مكة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
10:45 AM

المسند: لا يلوح في الأفق انخفاضٌ ملحوظٌ لدرجة الحرارة حتى نهاية أغسطس

تتشكّل بعض السحب التي قد تهطل منها أمطارٌ على أجزاءٍ من مرتفعات جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أنه حتى نهاية شهر #أغسطس الحالي لا يلوح في الأفق انخفاضٌ لدرجة الحرارة بشكلٍ ملحوظٍ وكبير.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم أن تتشكّل بعض السحب التي قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة، وقد تمتد حتى منطقة #مكة.

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