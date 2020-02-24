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وزير الخارجية يبحث مستجدات الأحداث مع الأمين العام للأمم المتحدة

على هامش رئاسة وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمدينة جنيف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك على هامش رئاسة وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان .

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

وزير الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث مستجدات الأحداث مع الأمين العام للأمم المتحدة
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمدينة جنيف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك على هامش رئاسة وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان .

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
07:47 PM

وزير الخارجية يبحث مستجدات الأحداث مع الأمين العام للأمم المتحدة

على هامش رئاسة وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمدينة جنيف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك على هامش رئاسة وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان .

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

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