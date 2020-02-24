التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمدينة جنيف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك على هامش رئاسة وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان .

وزير الخارجية يبحث مستجدات الأحداث مع الأمين العام للأمم المتحدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-24 التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمدينة جنيف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك على هامش رئاسة وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان . وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 07:47 PM

وزير الخارجية يبحث مستجدات الأحداث مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش رئاسة وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان





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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمدينة جنيف، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك على هامش رئاسة وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان .

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.