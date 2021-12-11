لقي 50 شخصًا على الأقل مصرعهم غربي ولاية كنتاكي الأميركية، جراء الأعاصير الشديدة التي ضربت المنطقة طوال الليل؛ وفقما أعلن حاكم الولاية أندي بشير، اليوم، معلنًا فرض حالة الطوارئ في البلاد. وأوضح بشير، خلال حوار مع قناة "دابليو أل كي واي" التابعة لشبكة "سي بي أس" الأميركية؛ أن "تقاريرنا محزنة؛ فالأعاصير مستمرة على مسافة 200 ميل غرب كنتاكي، نعلم أنه من المرجح أننا لدينا أكثر من 50 قتيلًا"، مؤكدًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد منذ الساعة 1 صباحًا بالتوقيت المحلي. وبين، وفق سبوتنيك عربي، أن الأعاصير ضربت بقوة على وجه الخصوص مدينة ميفيلد، وأن هناك مصنعًا كان يعمل حينما ضربت الأعاصير المدينة، موضحًا أنه تم الإبلاغ عن وجود 100 شخص داخل المبنى، وجار عمليات الإنقاذ لهم، و"سيكون هذا واحدًا من أسوأ الأضرار التي خلفتها أعاصير وشاهدناها منذ وقت طويل". ولقي شخصان على الأقل مصرعهما، مساء أمس الجمعة، ووقعت عشرات الإصابات بعد أن ضرب إعصار دارًا لرعاية المسنين ومخزنًا لشركة أمازون في ولايتين أمريكيتين.

إعصار قوي يضرب ولاية كنتاكي الأمريكية.. مصرع 50 شخصًا وإعلان حالة الطوارئ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-11 لقي 50 شخصًا على الأقل مصرعهم غربي ولاية كنتاكي الأميركية، جراء الأعاصير الشديدة التي ضربت المنطقة طوال الليل؛ وفقما أعلن حاكم الولاية أندي بشير، اليوم، معلنًا فرض حالة الطوارئ في البلاد.



وأوضح بشير، خلال حوار مع قناة "دابليو أل كي واي" التابعة لشبكة "سي بي أس" الأميركية؛ أن "تقاريرنا محزنة؛ فالأعاصير مستمرة على مسافة 200 ميل غرب كنتاكي، نعلم أنه من المرجح أننا لدينا أكثر من 50 قتيلًا"، مؤكدًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد منذ الساعة 1 صباحًا بالتوقيت المحلي.



وبين، وفق سبوتنيك عربي، أن الأعاصير ضربت بقوة على وجه الخصوص مدينة ميفيلد، وأن هناك مصنعًا كان يعمل حينما ضربت الأعاصير المدينة، موضحًا أنه تم الإبلاغ عن وجود 100 شخص داخل المبنى، وجار عمليات الإنقاذ لهم، و"سيكون هذا واحدًا من أسوأ الأضرار التي خلفتها أعاصير وشاهدناها منذ وقت طويل".



ولقي شخصان على الأقل مصرعهما، مساء أمس الجمعة، ووقعت عشرات الإصابات بعد أن ضرب إعصار دارًا لرعاية المسنين ومخزنًا لشركة أمازون في ولايتين أمريكيتين.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443 02:57 PM

إعصار قوي يضرب ولاية كنتاكي الأمريكية.. مصرع 50 شخصًا وإعلان حالة الطوارئ حاكم الولاية: سيكون واحدًا من أسوأ الأضرار التي خلفتها الأعاصير منذ فترة





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لقي 50 شخصًا على الأقل مصرعهم غربي ولاية كنتاكي الأميركية، جراء الأعاصير الشديدة التي ضربت المنطقة طوال الليل؛ وفقما أعلن حاكم الولاية أندي بشير، اليوم، معلنًا فرض حالة الطوارئ في البلاد.



وأوضح بشير، خلال حوار مع قناة "دابليو أل كي واي" التابعة لشبكة "سي بي أس" الأميركية؛ أن "تقاريرنا محزنة؛ فالأعاصير مستمرة على مسافة 200 ميل غرب كنتاكي، نعلم أنه من المرجح أننا لدينا أكثر من 50 قتيلًا"، مؤكدًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد منذ الساعة 1 صباحًا بالتوقيت المحلي.



وبين، وفق سبوتنيك عربي، أن الأعاصير ضربت بقوة على وجه الخصوص مدينة ميفيلد، وأن هناك مصنعًا كان يعمل حينما ضربت الأعاصير المدينة، موضحًا أنه تم الإبلاغ عن وجود 100 شخص داخل المبنى، وجار عمليات الإنقاذ لهم، و"سيكون هذا واحدًا من أسوأ الأضرار التي خلفتها أعاصير وشاهدناها منذ وقت طويل".



ولقي شخصان على الأقل مصرعهما، مساء أمس الجمعة، ووقعت عشرات الإصابات بعد أن ضرب إعصار دارًا لرعاية المسنين ومخزنًا لشركة أمازون في ولايتين أمريكيتين.