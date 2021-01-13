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"البيئة" تضبط 4 حظائر مخالفة لبيع حليب الإبل في جدة

بالتعاون مع 3 جهات حكومية

ضبطت لجنة مكونة من عدة جهات حكومية تقودها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، 4 حظائر مخالفة للنظام تبيع حليب الإبل على طريق بريمان بشمال جدة.

وأوضح المهندس عادل بن مطلق الشيخ مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، أن مكتب الوزارة وبالتعاون مع اللجنة المشكلة لمنع بيع حليب الإبل نفذ جولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق؛ لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة الجهات المشاركة إدارة النظافة والمرادم وإدارة الوقاية الصحية بالأمانة.

وتمت إزالة الحظائر المخالفة، ومصادرة جميع الأواني والمنصات الخاصة ببيع حليب الإبل، وتم تطهير المواقع بالكامل والرش بالمبيدات الحشرية، وتم إعداد محضر بالواقعة من قبل اللجنة وإيقاع المخالفات بحقهم.

وجاءت تلك الجولات التفتيشية سعياً من "وزارة البيئة" للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان وهي الأمراض المشتركة مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.

وشددت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تضبط 4 حظائر مخالفة لبيع حليب الإبل في جدة
سبق

ضبطت لجنة مكونة من عدة جهات حكومية تقودها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، 4 حظائر مخالفة للنظام تبيع حليب الإبل على طريق بريمان بشمال جدة.

وأوضح المهندس عادل بن مطلق الشيخ مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، أن مكتب الوزارة وبالتعاون مع اللجنة المشكلة لمنع بيع حليب الإبل نفذ جولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق؛ لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة الجهات المشاركة إدارة النظافة والمرادم وإدارة الوقاية الصحية بالأمانة.

وتمت إزالة الحظائر المخالفة، ومصادرة جميع الأواني والمنصات الخاصة ببيع حليب الإبل، وتم تطهير المواقع بالكامل والرش بالمبيدات الحشرية، وتم إعداد محضر بالواقعة من قبل اللجنة وإيقاع المخالفات بحقهم.

وجاءت تلك الجولات التفتيشية سعياً من "وزارة البيئة" للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان وهي الأمراض المشتركة مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.

وشددت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
07:54 PM

"البيئة" تضبط 4 حظائر مخالفة لبيع حليب الإبل في جدة

بالتعاون مع 3 جهات حكومية

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عبدالله الراجحي - جدة
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ضبطت لجنة مكونة من عدة جهات حكومية تقودها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، 4 حظائر مخالفة للنظام تبيع حليب الإبل على طريق بريمان بشمال جدة.

وأوضح المهندس عادل بن مطلق الشيخ مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، أن مكتب الوزارة وبالتعاون مع اللجنة المشكلة لمنع بيع حليب الإبل نفذ جولات تفتيشية رقابية استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق؛ لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، وذلك بالتعاون مع أمانة جدة وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة الجهات المشاركة إدارة النظافة والمرادم وإدارة الوقاية الصحية بالأمانة.

وتمت إزالة الحظائر المخالفة، ومصادرة جميع الأواني والمنصات الخاصة ببيع حليب الإبل، وتم تطهير المواقع بالكامل والرش بالمبيدات الحشرية، وتم إعداد محضر بالواقعة من قبل اللجنة وإيقاع المخالفات بحقهم.

وجاءت تلك الجولات التفتيشية سعياً من "وزارة البيئة" للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان وهي الأمراض المشتركة مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.

وشددت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.

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