النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية

ضبطت ٦٨٣٠ كيلو وأحيلت المنشأتين للجهات المعنية لإجراء اللازم

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين في #جدة قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة.


وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦٨٣٠ كيلو من المنتجات المخالفة، وعليه أحيلت المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية
سبق

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين في #جدة قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة.


وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦٨٣٠ كيلو من المنتجات المخالفة، وعليه أحيلت المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
02:21 PM

جدة .. إغلاق مستودعين خزنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية

ضبطت ٦٨٣٠ كيلو وأحيلت المنشأتين للجهات المعنية لإجراء اللازم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
550

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعين في #جدة قاما بتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة.


وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦٨٣٠ كيلو من المنتجات المخالفة، وعليه أحيلت المنشأتين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,367

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة