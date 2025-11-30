"الصحة" تكرم مستشفى الملك فهد المركزي بجازان

لحصوله على المركز الأول في البريد الدوائي

كرم مساعد وزير الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، نيابة عن وزير الصحة، مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، ممثلاً بقسم الصيدلية.

التكريم جاء عقب حصول المستشفى على المركز الأول لفترة ستة أشهر من العام 2021م، في خدمة البريد الدوائي بإيصال الدواء إلى منازل المرضى والتي قد بلغ 34,671 شحنة.

وعلى هامش مؤتمر IHOP 2021م، جرى تكريم المتميزين من الصيادلة وأقسام الصيدليات على مستوى مستشفيات المملكة.