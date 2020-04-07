بالفيديو .. "متحدث الخارجية "يوضح الأولوية في إعادة المواطنين إلى المملكة ونقاط وصولهم

لكبار السن والحالات الصحية الطارئة والاستثنائية وذوي الاحتياجات الخاصة

أكد متحدث الخارجية أنه ستكون هناك أولوية لطلب العودة للمملكة لكبار السن والحالات الصحية الطارئة والحالات الاستثنائية التي تتعلق بالقدرات الصحية وذوي الاحتياجات الخاصة ولمن لديهم تذاكر سفر ملغاة مؤكدًا أن نقاط وصول المواطنين إلى المملكة ستكون ‎بمدينة الرياض ومدينة جدة، ومدينة الدمام.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليومي إن عودة المواطنين إلى المملكة تمر بعد خطوات وتشترك في تنفيذها بعثات المملكة حول العالم، إضافة لهيئة الطيران المدني ووزارة السياحة ووزارة الصحة، مشيرًا أن أول الخطوات تقديم الطلب واستلام رسالة التأكيد إلكترونيًا من خلال المنصة وتحديد الموعد المبدئي للسفر والتوجه إلى المطار للسفر ومن ثم الوصول إلى المملكة وإجراء الفحوصات الأولية، والتوجه بعد ذلك عبر وسائل نقل مخصصة إلى دور الضيافة التي هيأتها وزارة السياحة وجهزتها صحيًا بالمعايير الصحية من وزارة الصحة.

وزاد: بعد ذلك المكوث في ضيافة وزارة الصحة لمدة أربعة عشر يومًا وبعدها مغادرة مكان الضيافة بعد انتهاء المدة المقرره إلى أماكن سكنهم.