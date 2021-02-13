النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عملاق" يمتد إلى المملكة.. "الحصيني": ثلوج وسيول وغبار وهذا موعده

توقّع ارتفاعاً للحرارة بمناطق عدة ثم عودة للأجواء الباردة.. مفاجآت مبشّرة!

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ أن يمتد تأثير منخفض جوي "عملاق" إلى المملكة وبعض دول الخليج نهاية الأسبوع؛ وذلك بهطولات متفاوتة ورياح متفرقة.

وقال "الحصيني"؛ في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، صباح اليوم: "سبحان الله، متوقع -إن شاء الله- من الأربعاء 1442/7/5هـ، 17 فبراير، أن تتأثر تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن بـ #منخفض_عملاق ثلجي، متوقع ثلوج من متوسطة إلى كثيفة وتزداد على مرتفعاتها مع عواصف رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح وسيول وتدنٍ في درجة الحرارة، ويستمر عدة أيام".

وتابع يقول: "متوقع ان يمتد تأثير #المنخفض_العملاق إلى المملكة وبعض دول الخليج العربي، وأن يكون تأثيره عليها ارتفاعاً في الحرارة من 4 إلى 6 °C عمّا سجّلته الحرارة يوم الجمعة 1442/6/30هـ، ورياحاً مثيرة للغبار، إلا أن يصرفها الله، و#ثلوج وأمطار بعضها ثلجي على أجزاءٍ من الشمالية والجوف وتبوك.

وأضاف: متوقع أن تمتد الأمطار -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، فحائل، فالقصيم، فالشرقية، فالرياض، والباحة، وعسير، وجازان، والكويت، واليمن، كذلك انخفاض في الحرارة من 8 لـ 10 °C، وعودة الأجواء الباردة من الخميس 1442/7/6هـ، وهناك مفاجآت مبشّرة تحت المتابعة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عملاق" يمتد إلى المملكة.. "الحصيني": ثلوج وسيول وغبار وهذا موعده
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ أن يمتد تأثير منخفض جوي "عملاق" إلى المملكة وبعض دول الخليج نهاية الأسبوع؛ وذلك بهطولات متفاوتة ورياح متفرقة.

وقال "الحصيني"؛ في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، صباح اليوم: "سبحان الله، متوقع -إن شاء الله- من الأربعاء 1442/7/5هـ، 17 فبراير، أن تتأثر تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن بـ #منخفض_عملاق ثلجي، متوقع ثلوج من متوسطة إلى كثيفة وتزداد على مرتفعاتها مع عواصف رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح وسيول وتدنٍ في درجة الحرارة، ويستمر عدة أيام".

وتابع يقول: "متوقع ان يمتد تأثير #المنخفض_العملاق إلى المملكة وبعض دول الخليج العربي، وأن يكون تأثيره عليها ارتفاعاً في الحرارة من 4 إلى 6 °C عمّا سجّلته الحرارة يوم الجمعة 1442/6/30هـ، ورياحاً مثيرة للغبار، إلا أن يصرفها الله، و#ثلوج وأمطار بعضها ثلجي على أجزاءٍ من الشمالية والجوف وتبوك.

وأضاف: متوقع أن تمتد الأمطار -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، فحائل، فالقصيم، فالشرقية، فالرياض، والباحة، وعسير، وجازان، والكويت، واليمن، كذلك انخفاض في الحرارة من 8 لـ 10 °C، وعودة الأجواء الباردة من الخميس 1442/7/6هـ، وهناك مفاجآت مبشّرة تحت المتابعة".

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
11:02 AM

"عملاق" يمتد إلى المملكة.. "الحصيني": ثلوج وسيول وغبار وهذا موعده

توقّع ارتفاعاً للحرارة بمناطق عدة ثم عودة للأجواء الباردة.. مفاجآت مبشّرة!

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
41,056

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ أن يمتد تأثير منخفض جوي "عملاق" إلى المملكة وبعض دول الخليج نهاية الأسبوع؛ وذلك بهطولات متفاوتة ورياح متفرقة.

وقال "الحصيني"؛ في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، صباح اليوم: "سبحان الله، متوقع -إن شاء الله- من الأربعاء 1442/7/5هـ، 17 فبراير، أن تتأثر تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن بـ #منخفض_عملاق ثلجي، متوقع ثلوج من متوسطة إلى كثيفة وتزداد على مرتفعاتها مع عواصف رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة ورياح وسيول وتدنٍ في درجة الحرارة، ويستمر عدة أيام".

وتابع يقول: "متوقع ان يمتد تأثير #المنخفض_العملاق إلى المملكة وبعض دول الخليج العربي، وأن يكون تأثيره عليها ارتفاعاً في الحرارة من 4 إلى 6 °C عمّا سجّلته الحرارة يوم الجمعة 1442/6/30هـ، ورياحاً مثيرة للغبار، إلا أن يصرفها الله، و#ثلوج وأمطار بعضها ثلجي على أجزاءٍ من الشمالية والجوف وتبوك.

وأضاف: متوقع أن تمتد الأمطار -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، فحائل، فالقصيم، فالشرقية، فالرياض، والباحة، وعسير، وجازان، والكويت، واليمن، كذلك انخفاض في الحرارة من 8 لـ 10 °C، وعودة الأجواء الباردة من الخميس 1442/7/6هـ، وهناك مفاجآت مبشّرة تحت المتابعة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,492
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,745
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,456

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة