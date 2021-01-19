تعليم الرياض يطلق 50 برنامجاً لشاغلات الوظائف الإدارية

الخطة التدريبية تستغرق 10 أسابيع وتشمل 5 آلاف متدربة

أعلن تعليم منطقة الرياض, الخطة التدريبية لشاغلات الوظائف الإدارية عبر منصة "zoom" للفترة الثانية من العام الدراسي 1441-1442هـ.

وأوضح مدير تعليم المنطقة، حمد الوهيبي، أن البرامج التدريبية تصل إلى 50 برنامجًا ليستفيد منها خمسة آلاف متدربة, مبينًا أن الخطة التدريبية تستغرق عشرة أسابيع، بحيث سيتم البدء بالتدريب من تاريخ 18/6/1442هـ.

ويأتي تنفيذ الخطة التدريبية بهدف تنمية الكوادر الإدارية العاملة في "تعليم الرياض"، وتحقيقاً لأهدافها المتمثلة في رفع كفاءة الأداء والنمو المهني للموظفات وإكسابهن مزيدًا من المعارف والخبرات الجديدة التي تؤهلهن للقيام بالمهام المنوطة بهن على الوجه الأكمل.