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تعليم الرياض يطلق 50 برنامجاً لشاغلات الوظائف الإدارية

الخطة التدريبية تستغرق 10 أسابيع وتشمل 5 آلاف متدربة

أعلن تعليم منطقة الرياض, الخطة التدريبية لشاغلات الوظائف الإدارية عبر منصة "zoom" للفترة الثانية من العام الدراسي 1441-1442هـ.

وأوضح مدير تعليم المنطقة، حمد الوهيبي، أن البرامج التدريبية تصل إلى 50 برنامجًا ليستفيد منها خمسة آلاف متدربة, مبينًا أن الخطة التدريبية تستغرق عشرة أسابيع، بحيث سيتم البدء بالتدريب من تاريخ 18/6/1442هـ.

ويأتي تنفيذ الخطة التدريبية بهدف تنمية الكوادر الإدارية العاملة في "تعليم الرياض"، وتحقيقاً لأهدافها المتمثلة في رفع كفاءة الأداء والنمو المهني للموظفات وإكسابهن مزيدًا من المعارف والخبرات الجديدة التي تؤهلهن للقيام بالمهام المنوطة بهن على الوجه الأكمل.

تعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليم الرياض يطلق 50 برنامجاً لشاغلات الوظائف الإدارية
سبق

أعلن تعليم منطقة الرياض, الخطة التدريبية لشاغلات الوظائف الإدارية عبر منصة "zoom" للفترة الثانية من العام الدراسي 1441-1442هـ.

وأوضح مدير تعليم المنطقة، حمد الوهيبي، أن البرامج التدريبية تصل إلى 50 برنامجًا ليستفيد منها خمسة آلاف متدربة, مبينًا أن الخطة التدريبية تستغرق عشرة أسابيع، بحيث سيتم البدء بالتدريب من تاريخ 18/6/1442هـ.

ويأتي تنفيذ الخطة التدريبية بهدف تنمية الكوادر الإدارية العاملة في "تعليم الرياض"، وتحقيقاً لأهدافها المتمثلة في رفع كفاءة الأداء والنمو المهني للموظفات وإكسابهن مزيدًا من المعارف والخبرات الجديدة التي تؤهلهن للقيام بالمهام المنوطة بهن على الوجه الأكمل.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
05:30 PM

تعليم الرياض يطلق 50 برنامجاً لشاغلات الوظائف الإدارية

الخطة التدريبية تستغرق 10 أسابيع وتشمل 5 آلاف متدربة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن تعليم منطقة الرياض, الخطة التدريبية لشاغلات الوظائف الإدارية عبر منصة "zoom" للفترة الثانية من العام الدراسي 1441-1442هـ.

وأوضح مدير تعليم المنطقة، حمد الوهيبي، أن البرامج التدريبية تصل إلى 50 برنامجًا ليستفيد منها خمسة آلاف متدربة, مبينًا أن الخطة التدريبية تستغرق عشرة أسابيع، بحيث سيتم البدء بالتدريب من تاريخ 18/6/1442هـ.

ويأتي تنفيذ الخطة التدريبية بهدف تنمية الكوادر الإدارية العاملة في "تعليم الرياض"، وتحقيقاً لأهدافها المتمثلة في رفع كفاءة الأداء والنمو المهني للموظفات وإكسابهن مزيدًا من المعارف والخبرات الجديدة التي تؤهلهن للقيام بالمهام المنوطة بهن على الوجه الأكمل.

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