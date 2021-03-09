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لله في خلقه شؤون.. "المسند": أجواؤنا كمن يخيم قرب جادة فتمر سيارة مسرعة!

قال: عندما تسمع أن منخفضاً "L" جوياً متوسطياً عميقاً سيمر فإن ذلك اضطراب

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أنه عندما تسمع أن منخفضاً (L) جوياً متوسطياً عميقاً سيمر في المنطقة، وخاصة في نهاية فصل الشتاء، وفي فصل الربيع، فإن ذلك يعني أن اضطراباً وربكة جوية ستؤثر على المنطقة، ومنها ⁧‫#السعودية‬⁩ والتي نصيبها -عادة- لا يخلو من عواصف غبارية تؤثر سلباً على أجواء المنطقة لبضعة أيام والله أعلم.


وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "حالنا في المنطقة مع المنخفضات (L) الجوية المتوسطية العميقة (ذات الضغط الجوي المنخفض الشديد)، كحال من يُخيم قرب جادة (مسحيّة)، فتمر سيارة سريعة مخلفة غباراً فتؤثر على المخيم لفترة من الوقت.. ولله في خلقه شؤون".

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لله في خلقه شؤون.. "المسند": أجواؤنا كمن يخيم قرب جادة فتمر سيارة مسرعة!
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أنه عندما تسمع أن منخفضاً (L) جوياً متوسطياً عميقاً سيمر في المنطقة، وخاصة في نهاية فصل الشتاء، وفي فصل الربيع، فإن ذلك يعني أن اضطراباً وربكة جوية ستؤثر على المنطقة، ومنها ⁧‫#السعودية‬⁩ والتي نصيبها -عادة- لا يخلو من عواصف غبارية تؤثر سلباً على أجواء المنطقة لبضعة أيام والله أعلم.


وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "حالنا في المنطقة مع المنخفضات (L) الجوية المتوسطية العميقة (ذات الضغط الجوي المنخفض الشديد)، كحال من يُخيم قرب جادة (مسحيّة)، فتمر سيارة سريعة مخلفة غباراً فتؤثر على المخيم لفترة من الوقت.. ولله في خلقه شؤون".

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
08:48 AM

لله في خلقه شؤون.. "المسند": أجواؤنا كمن يخيم قرب جادة فتمر سيارة مسرعة!

قال: عندما تسمع أن منخفضاً "L" جوياً متوسطياً عميقاً سيمر فإن ذلك اضطراب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أنه عندما تسمع أن منخفضاً (L) جوياً متوسطياً عميقاً سيمر في المنطقة، وخاصة في نهاية فصل الشتاء، وفي فصل الربيع، فإن ذلك يعني أن اضطراباً وربكة جوية ستؤثر على المنطقة، ومنها ⁧‫#السعودية‬⁩ والتي نصيبها -عادة- لا يخلو من عواصف غبارية تؤثر سلباً على أجواء المنطقة لبضعة أيام والله أعلم.


وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "حالنا في المنطقة مع المنخفضات (L) الجوية المتوسطية العميقة (ذات الضغط الجوي المنخفض الشديد)، كحال من يُخيم قرب جادة (مسحيّة)، فتمر سيارة سريعة مخلفة غباراً فتؤثر على المخيم لفترة من الوقت.. ولله في خلقه شؤون".

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