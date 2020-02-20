شاهد.. أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من شمال الرياض

شملت "الخفس وشقراء والمجمعة" وجرَت على إثرها الأودية والشعاب

هطلت أمطار متوسطة بعد منتصف ليلة أمس، على أجزاء متفرقة شمال مدينة الرياض، شملت أجزاء من الخفس، وشمال شقراء، وغرب المجمعة، والصفرات بثادق؛ جرت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

وشملت الأمطار المتوسطة أجزاء متفرقة شمال مدينة الأشيقر بمحافظة شقراء، جرت على إثرها أودية أبا الطلاح وأم حزم، كما جرت بعض الشعاب غرب محافظة المجمعة.

وجرت عدد من الشعاب جنوب الخفس الشكالي، وكذا الصفرات بمحافظة ثادق.