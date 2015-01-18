"تكافل" تودع الدفعة الأخيرة من إعانات العام الدراسي لطلابها المستحقين

شملت 273 ألف طالب وطالبة.. بمبلغ إجمالي يتجاوز 136 مليون ريال

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الثانية والأخيرة من إعانات العام الدراسي الحالي لطلابها المستحقين، حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم "عينياً ونقدياً" للطلاب والطالبات، حيث تغطي الإعانة الاحتياجات المدرسية للطالب والطالبة، وذلك على نحو ثلاثة برامج "الكسوة المدرسية، الوجبة المدرسية، الحقيبة المدرسية".

وشملت إعانات الدفعة الثانية قرابة 273 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتجاوز 136 مليون ريال.

وأوضحت "تكافل" أن هذا الدعم الدفعة الثانية من إعانات العام الدراسي الحالي والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يُشار إلى أن مؤسسة تكافل الخيرية تقدم عدداً من برامج الدعم الأخرى "المادي والمعنوي والتعليمي" للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج وللاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة www.takaful.org.sa .

وتأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح والتفوق في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والعملية مستقبلاً.