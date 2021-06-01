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خميس مشيط .. "الدعوة والإرشاد" تعقد اجتماعين للجمعية العمومية

عقدت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط اجتماعين للجمعية العمومية غير العادية والعمومية العادية للعام 2021.

وبدأ الاجتماعان بكلمة لرئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالله هادي القحطاني، رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومن جانب آخر، قدم مدير الجمعية، الشيخ عبدالكريم آل مشهور شكره وتقديره لجميع الحضور على اهتمامهم وتعاونهم فيما تقدمه الجمعية من مناشط وبرامج خدمية ومبادرات هادفة للمستفيدين.

واستعرض مدير الجمعية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها آلية عقد الجمعية العمومية غير العادية واعتماد اللائحة الأساسية للجمعية، وكذلك آلية عقد الجمعية العمومية العادية وترشيح المجلس الجديد.

وبيّن آل مشهور أنه تم ترشيح مجلس الإدارة الجديد بعضوية أحد عشر شخصًا وتم إقرار محاضر الاجتماعين بحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بأبها محمد الأسلمي والفريق المرافق له.

وأردف: تم سير الاجتماعين وفق الجدول الزمني المحدد، وحسب المعايير النظامية وبجودة عالية. وبهذا تضيف الجمعية إنجازًا نظاميًا تسعى من خلاله الحصول على التميز في أدائها.

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خميس مشيط .. "الدعوة والإرشاد" تعقد اجتماعين للجمعية العمومية
سبق

عقدت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط اجتماعين للجمعية العمومية غير العادية والعمومية العادية للعام 2021.

وبدأ الاجتماعان بكلمة لرئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالله هادي القحطاني، رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومن جانب آخر، قدم مدير الجمعية، الشيخ عبدالكريم آل مشهور شكره وتقديره لجميع الحضور على اهتمامهم وتعاونهم فيما تقدمه الجمعية من مناشط وبرامج خدمية ومبادرات هادفة للمستفيدين.

واستعرض مدير الجمعية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها آلية عقد الجمعية العمومية غير العادية واعتماد اللائحة الأساسية للجمعية، وكذلك آلية عقد الجمعية العمومية العادية وترشيح المجلس الجديد.

وبيّن آل مشهور أنه تم ترشيح مجلس الإدارة الجديد بعضوية أحد عشر شخصًا وتم إقرار محاضر الاجتماعين بحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بأبها محمد الأسلمي والفريق المرافق له.

وأردف: تم سير الاجتماعين وفق الجدول الزمني المحدد، وحسب المعايير النظامية وبجودة عالية. وبهذا تضيف الجمعية إنجازًا نظاميًا تسعى من خلاله الحصول على التميز في أدائها.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
01:51 AM

خميس مشيط .. "الدعوة والإرشاد" تعقد اجتماعين للجمعية العمومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
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عقدت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط اجتماعين للجمعية العمومية غير العادية والعمومية العادية للعام 2021.

وبدأ الاجتماعان بكلمة لرئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالله هادي القحطاني، رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومن جانب آخر، قدم مدير الجمعية، الشيخ عبدالكريم آل مشهور شكره وتقديره لجميع الحضور على اهتمامهم وتعاونهم فيما تقدمه الجمعية من مناشط وبرامج خدمية ومبادرات هادفة للمستفيدين.

واستعرض مدير الجمعية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها آلية عقد الجمعية العمومية غير العادية واعتماد اللائحة الأساسية للجمعية، وكذلك آلية عقد الجمعية العمومية العادية وترشيح المجلس الجديد.

وبيّن آل مشهور أنه تم ترشيح مجلس الإدارة الجديد بعضوية أحد عشر شخصًا وتم إقرار محاضر الاجتماعين بحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية بأبها محمد الأسلمي والفريق المرافق له.

وأردف: تم سير الاجتماعين وفق الجدول الزمني المحدد، وحسب المعايير النظامية وبجودة عالية. وبهذا تضيف الجمعية إنجازًا نظاميًا تسعى من خلاله الحصول على التميز في أدائها.

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