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إزالة سور بأبحر بعد 10 أشهر من تسببه بوفاة مواطنة وابنتها

أزالت ‏أمانة جدة يوم أمس، أحد الأحواش في أبحر الشمالية بعد أشهر من وقوع حادث ارتطام مركبة فيه، وتسببه بوفاة مواطنة وابنتها، وإصابة ابنها إصابة بالغة.

وقال المواطن عبدالله العشري إن أمانة جدة أزالت يوم أمس السور الذي تسبب بوفاة ابنته ووالدتها وإصابة ابنه إصابة بالغة.

وقال إن هذا الإجراء متأخر لإزالة سور مخالف وسط الطريق أزهق أرواحًا، وأتلف صحة شاب في مقتبل العمر، وهدم أسرة قبل أن يُهدم.

وأضاف أن الحادث وقع العام الماضي في أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ نظرًا لوجود إشكاليات في تصميم الطريق بخروج جزء ترابي من السور إلى الطريق العام؛ مما تسبب بالحادث.

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إزالة سور بأبحر بعد 10 أشهر من تسببه بوفاة مواطنة وابنتها
سبق

أزالت ‏أمانة جدة يوم أمس، أحد الأحواش في أبحر الشمالية بعد أشهر من وقوع حادث ارتطام مركبة فيه، وتسببه بوفاة مواطنة وابنتها، وإصابة ابنها إصابة بالغة.

وقال المواطن عبدالله العشري إن أمانة جدة أزالت يوم أمس السور الذي تسبب بوفاة ابنته ووالدتها وإصابة ابنه إصابة بالغة.

وقال إن هذا الإجراء متأخر لإزالة سور مخالف وسط الطريق أزهق أرواحًا، وأتلف صحة شاب في مقتبل العمر، وهدم أسرة قبل أن يُهدم.

وأضاف أن الحادث وقع العام الماضي في أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ نظرًا لوجود إشكاليات في تصميم الطريق بخروج جزء ترابي من السور إلى الطريق العام؛ مما تسبب بالحادث.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
02:07 AM

إزالة سور بأبحر بعد 10 أشهر من تسببه بوفاة مواطنة وابنتها

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سعود الدعجاني - جدة
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أزالت ‏أمانة جدة يوم أمس، أحد الأحواش في أبحر الشمالية بعد أشهر من وقوع حادث ارتطام مركبة فيه، وتسببه بوفاة مواطنة وابنتها، وإصابة ابنها إصابة بالغة.

وقال المواطن عبدالله العشري إن أمانة جدة أزالت يوم أمس السور الذي تسبب بوفاة ابنته ووالدتها وإصابة ابنه إصابة بالغة.

وقال إن هذا الإجراء متأخر لإزالة سور مخالف وسط الطريق أزهق أرواحًا، وأتلف صحة شاب في مقتبل العمر، وهدم أسرة قبل أن يُهدم.

وأضاف أن الحادث وقع العام الماضي في أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ نظرًا لوجود إشكاليات في تصميم الطريق بخروج جزء ترابي من السور إلى الطريق العام؛ مما تسبب بالحادث.

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