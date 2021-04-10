النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

بلدية مليساء جدة تغلق 81 محلًّا بسوق "الصواريخ" الشعبي

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا

أغلقت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، 81 من المحال التجارية بسوق "الصواريخ" الشعبي جنوب المحافظة؛ وذلك بعد رصد مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديه، وكذلك عدم الالتزام بمتابعة تطبيق إجراءات التباعد وغيرها من التدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس فيصل المالكي، أن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي تُنفذها البلدية بالتعاون مع كافة إدارات الأمانة للحد من مخالفات تفشي الفيروس؛ مشيراً إلى أنه جرى زيارة 151 موقعًا وإغلاق 81 من المحال التجارية، وإشعار 47 من المواقع المخالفة، نتيجة المخالفات التي تم رصدها على مرتادي السوق والبائعين والمتصلة بعدم التقيد باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من الالتزام بلبس الكمامات ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها.

ولفت رئيس بلدية المليساء إلى أن الفرق الميدانية أتلفت 320 طنًّا من الملابس المستعملة بالموقع؛ مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة لرصد وإزالة أي مخالفات فيها وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حزم بحق أي منشأة مخالفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية مليساء جدة تغلق 81 محلًّا بسوق "الصواريخ" الشعبي
سبق

أغلقت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، 81 من المحال التجارية بسوق "الصواريخ" الشعبي جنوب المحافظة؛ وذلك بعد رصد مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديه، وكذلك عدم الالتزام بمتابعة تطبيق إجراءات التباعد وغيرها من التدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس فيصل المالكي، أن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي تُنفذها البلدية بالتعاون مع كافة إدارات الأمانة للحد من مخالفات تفشي الفيروس؛ مشيراً إلى أنه جرى زيارة 151 موقعًا وإغلاق 81 من المحال التجارية، وإشعار 47 من المواقع المخالفة، نتيجة المخالفات التي تم رصدها على مرتادي السوق والبائعين والمتصلة بعدم التقيد باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من الالتزام بلبس الكمامات ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها.

ولفت رئيس بلدية المليساء إلى أن الفرق الميدانية أتلفت 320 طنًّا من الملابس المستعملة بالموقع؛ مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة لرصد وإزالة أي مخالفات فيها وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حزم بحق أي منشأة مخالفة.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
05:54 PM

بلدية مليساء جدة تغلق 81 محلًّا بسوق "الصواريخ" الشعبي

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,270

أغلقت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، 81 من المحال التجارية بسوق "الصواريخ" الشعبي جنوب المحافظة؛ وذلك بعد رصد مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتاديه، وكذلك عدم الالتزام بمتابعة تطبيق إجراءات التباعد وغيرها من التدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس فيصل المالكي، أن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي تُنفذها البلدية بالتعاون مع كافة إدارات الأمانة للحد من مخالفات تفشي الفيروس؛ مشيراً إلى أنه جرى زيارة 151 موقعًا وإغلاق 81 من المحال التجارية، وإشعار 47 من المواقع المخالفة، نتيجة المخالفات التي تم رصدها على مرتادي السوق والبائعين والمتصلة بعدم التقيد باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، من الالتزام بلبس الكمامات ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها.

ولفت رئيس بلدية المليساء إلى أن الفرق الميدانية أتلفت 320 طنًّا من الملابس المستعملة بالموقع؛ مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشآت ذات العلاقة لرصد وإزالة أي مخالفات فيها وتطبيق الإجراءات النظامية بكل حزم بحق أي منشأة مخالفة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,973
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,176
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,287

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة