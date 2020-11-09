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"مدني مكة" متفاعلاً مع تنبيه "الأرصاد": ابتعدوا عن مجاري السيول

أمطار رعدية على عدد من محافظات المنطقة تستمر حتى 8 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية نتيجة هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات.

وكانت قد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والكامل، والعرضيات، والجموم، والعاصمة المقدّسة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

مديرية الدفاع المدني مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني مكة" متفاعلاً مع تنبيه "الأرصاد": ابتعدوا عن مجاري السيول
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية نتيجة هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات.

وكانت قد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والكامل، والعرضيات، والجموم، والعاصمة المقدّسة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
11:22 AM

"مدني مكة" متفاعلاً مع تنبيه "الأرصاد": ابتعدوا عن مجاري السيول

أمطار رعدية على عدد من محافظات المنطقة تستمر حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية نتيجة هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات.

وكانت قد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات الطائف، وميسان، والكامل، والعرضيات، والجموم، والعاصمة المقدّسة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.

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