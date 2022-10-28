"ساما" يطرح مشروع "مسودة تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" للمرئيات

تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع عبر "استطلاع"

يعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع "مسودة تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين"، داعياً في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويأتي تحديث هذه القواعد؛ انطلاقاً من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، واستمراراً لجهوده في دعم وتمكين أعمال التقنية المالية، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل.

وبيّن البنك المركزي أن هذه المسودة تضمنت إعادة تعريف المستفيد؛ ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وإضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين، إضافة إلى تحديد سقف التمويلات عبر منصة التمويل الجماعي بالدين لشركات التمويل الجماعي بالدين، بناءً على معيار رأس المال من خلال تعديل المادة (الثامنة والعشرين).

ختاماً، أوضح البنك المركزي السعودي أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين" خلال (15) يوماً. علماً بأنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد. ويمكن الاطّلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية