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العقوبات الأمريكية آتت أكلها.. إيران تستدين لتمويل مشاريعها

طهران طلبت من روسيا قرضًا إضافيًا بملياري دولار

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (السبت)، أن إيران طلبت من روسيا قرضًا إضافيًا بقيمة ملياري دولار؛ لتمويل مشروعات تشمل بناء محطات للطاقة الحرارية وتوليد الكهرباء بالطاقة المائية وسككًا حديدية وعربات لقطارات الأنفاق.


ونقلت "رويترز" عن "نوفاك" قوله: "لدينا قروض مخصصة للإيرانيين وهم يطلبون منا رفع القيمة الإجمالية لخمسة مليارات دولار".

ولجوء النظام الإيراني للاستدانة لتغطية نفقات مشاريع البنية الأساسية يشير إلى أن العقوبات الأمريكية آتت أكلها، وأن النظام يعاني من عجزي مالي مزري.

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك روسيا إيران قطارات الأنفاق الطائقة المائية

الرئيسية/ أخبار العالم

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العقوبات الأمريكية آتت أكلها.. إيران تستدين لتمويل مشاريعها
سبق

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (السبت)، أن إيران طلبت من روسيا قرضًا إضافيًا بقيمة ملياري دولار؛ لتمويل مشروعات تشمل بناء محطات للطاقة الحرارية وتوليد الكهرباء بالطاقة المائية وسككًا حديدية وعربات لقطارات الأنفاق.


ونقلت "رويترز" عن "نوفاك" قوله: "لدينا قروض مخصصة للإيرانيين وهم يطلبون منا رفع القيمة الإجمالية لخمسة مليارات دولار".

ولجوء النظام الإيراني للاستدانة لتغطية نفقات مشاريع البنية الأساسية يشير إلى أن العقوبات الأمريكية آتت أكلها، وأن النظام يعاني من عجزي مالي مزري.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
06:33 PM

العقوبات الأمريكية آتت أكلها.. إيران تستدين لتمويل مشاريعها

طهران طلبت من روسيا قرضًا إضافيًا بملياري دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (السبت)، أن إيران طلبت من روسيا قرضًا إضافيًا بقيمة ملياري دولار؛ لتمويل مشروعات تشمل بناء محطات للطاقة الحرارية وتوليد الكهرباء بالطاقة المائية وسككًا حديدية وعربات لقطارات الأنفاق.


ونقلت "رويترز" عن "نوفاك" قوله: "لدينا قروض مخصصة للإيرانيين وهم يطلبون منا رفع القيمة الإجمالية لخمسة مليارات دولار".

ولجوء النظام الإيراني للاستدانة لتغطية نفقات مشاريع البنية الأساسية يشير إلى أن العقوبات الأمريكية آتت أكلها، وأن النظام يعاني من عجزي مالي مزري.

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