باكستان تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لظاهرة معاداة الإسلام

"قريشي" حذر من خطرها على المستوى العالمي

دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم (الثلاثاء)، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لمكافحة ظاهرة رُهاب الإسلام والعنصرية ضد المسلمين، التي بدأت تظهر بشكل متنامٍ في بعض الدول.

وحذر "قريشي" خلال مشاركته في ندوة بعنوان "التسامح في العصر الحاضر"، في إسلام آباد بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، من أن ظاهرة الإسلاموفوبيا والتحامل ضد المسلمين ونشر الكراهية ضدهم باتت تشكل خطراً على المستوى الدولي.

ولفت الوزير الباكستاني إلى ضرورة تحقيق مبادئ الحوار والشمول والتعايش السلمي واحترام المعتقدات والقيم والثقافات الدينية المختلفة لتحقيق التناغم بين شعوب العالم.

وأكد حرص الحكومة الباكستانية على تعزيز روح الانسجام والتسامح بين مختلف الفئات في باكستان لضمان التعايش السلمي.